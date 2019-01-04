Аркадаг назначил своего сына Сердара заместителем хякима Ахалского велаята

00:47 07.01.2019

Президент Туркменистана назначил сына заместителем губернатора Ахалского велаята



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 2 января назначил своего сына - Сердара Бердымухамедова заместителем хякима (губернатора) Ахалского велаята, передает Хроника Туркменистана.



В связи с новым назначением Сердар Бердымухамедов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана.



Бердымухамедов младший является также депутатом парламента Туркменистана.