 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Замена доллара и средство против коррупции, - Сергей Глазьев
01:11 07.01.2019

Замена доллара и средство против коррупции
российской экономике нужны цифровые рубли

Сергей Глазьев

Российской экономике нужны новые, цифровые рубли. Именно их появление способно справиться с таким явлением в стране, как коррупция, ведь их нельзя будет использовать нецелевым образом, или, проще говоря, украсть. Такой идеей поделился советник президента РФ Сергей Глазьев, выступая на форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Государственном университете управления (ГУУ). Как уточнил Глазьев, денежные власти не хотят создавать целевые деньги для развития экономики из-за опасений, что не хватит инструментов контроля за их целевым использованием. "Преимущество цифровых денег заключается в том, что их нельзя украсть, не будучи незамеченным", – уточнил советник президента РФ Владимира Путина. Однако появление цифровых денег решит не только проблему коррупции. Цифровая валюта, используемая для расчетов, в том числе может выступить в качестве замены доллара, например в рамках Евразийского экономического пространства, а возможно, и шире. В рамках форума в ГУУ "Инвест-Форсайт" попросил экономиста рассказать подробнее о потенциале цифровых денег для России.

– Сергей Юрьевич, каким образом цифровые деньги помогут побороть коррупцию? Как это реализовать?

– Все упирается в технологические решения, которые уже есть. Они предполагают внедрение цифровых меток для безналичных рублей, которые эмитируются в определенных целях. Например, в целях льготного кредитования инвестиционных проектов или финансирования государственного заказа. Как технологически это сделать, программисты знают. Обращение этих денег будет видно оператору, который – по логике нашего законодательства – должен быть подразделением Центробанка или казначейства, это может быть и общий между правительством и Центробанком оператор, который будет заниматься преобразованием денег из обычной безналичной формы в форму оцифрованную. Предприятие же, которое по условиям своей хозяйственной деятельности должно трансформировать цифровые деньги в обычные, например для выдачи зарплаты, также проводит это через оператора: в онлайн-режиме снимается оцифровка.

– Не будет ли такая система излишне дорогой?

– Архитектура такого рода системы сегодня хорошо понятна. Она может дополняться блокчейном в тех случаях, когда требуется дополнительный контроль за совершением сделки и гарантия от фальсификации. Такого рода технологии достаточно дешевы, а эффективность их внедрения колоссальна. Ведь сегодня главным сдерживающим фактом для внедрения современной системы денежного обращения является неспособность денежных властей обеспечить контроль за движением денег. Цифровые деньги позволяют обойти изъяны нашей денежной системы, не меняя ничего с точки зрения денежного регулирования. Наряду с обычными деньгами, которые циркулируют в свободном режиме по правилам международного валютного фонда, создаем свой контур денежного обращения, который используется для целей внутреннего развития.

– Система будет действовать только внутри России?

– Мы говорим сейчас только о национальных деньгах, потому что эмиссия денег – прерогатива национальных властей, у нас в Евразийском экономическом союзе не предполагается эмиссия наднациональной валюты. В то же время если главы государств примут решение о введении наднациональной валюты, то, конечно, такая валюта должна иметь цифровую форму, она должна быть эмитирована на основе международного договора.

– Кто сможет воспользоваться цифровыми деньгами?

– Это будет инструмент для юридических лиц, для бизнеса.

– Может ли такая система выйти за пределы страны?

– Я уверен, мы к этому придем, потому что сегодня рушится долларовая система. Использование доллара стало токсичным, во всяком случае для российских субъектов хозяйственной деятельности точно. Главным недостатком современной мировой валютно-финансовой системы является то, что мир пользуется частной, по сути, валютой, эмитент которой не имеет никаких обязательств по отношению ко всем людям, организациям и странам, которые эту валюту используют. Сегодня мы видим, что валютно-финансовая система, основанная на американском долларе, себя изжила. А США используют монополию на эмиссию мировой валюты в качестве инструмента агрессии (как китайские коллеги говорят – финансовой дубинки). Поэтому мы во взаимоотношениях с торговыми партнерами, прежде всего в Евразийском союзе, а также с Китаем, переходим на национальные валюты. То же самое, уверен, мы сделаем и с Европой.

– Будет ли такая валюта цифровой?

– Я думаю, страны, которые хотят построить новую систему международных финансовых и торговых отношений на основе международного права, на основе взаимных интересов, прозрачности, добровольности и взаимовыгодности, придут к идее наднациональной расчетной валюты для большого евразийского партнерства. Такая валюта обязательно будет цифровой, она не будет бумажной, в этом никакой необходимости. Она будет использоваться как расчетный инструмент, который может быть привязан либо к корзине валют стран – участников этого платежного союза в современной форме, либо к какому-то материальному эквиваленту (например, энергетическому, как сделала Венесуэла).

– Потребуется ли новая регуляторика для запуска цифровых денег на национальном уровне?

– Никаких поправок, как ни странно, здесь не требуется: речь не идет об эмиссии какой-либо другой валюты – это тот же самый рубль. Есть рубль бумажный, есть рубль на кредитной или дебетовой карточке, есть рубль на счете в банке, но это все рубли. И новая форма будет одной из форм рубля. В законе о Центральном банке написано, что Центробанк создает рубли. Он и продолжит их создавать, просто они получат цифровые метки.

Беседовала Ольга Блинова

Источник - Инвест-Форсайт
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