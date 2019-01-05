Елбасы поздравил православно-верных с Рождеством

10:48 07.01.2019

Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества

Граждане нашей страны по праву могут гордиться общими достижениями, важнейшими из которых являются мир, единство и межконфессиональное согласие - Президент.



Президент Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Рождества! Это благодатное торжество олицетворяет собой добро и справедливость, милосердие и любовь к ближнему, вселяет веру в высокие гуманистические идеалы", - сказал Президент.

Он отметил, что, поздравляя друг друга с главными духовными праздниками, казахстанцы подчеркивают единство общечеловеческих ценностей, близких и понятных каждому.



"Граждане нашей страны по праву могут гордиться общими достижениями, важнейшими из которых являются мир, единство и межконфессиональное согласие. Сегодня представители различных религий вносят свой значимый вклад в укрепление взаимопонимания и стабильное развитие современного казахстанского общества. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, тепла и душевной гармонии!" - пожелал Назарбаев.