"Сухой" опровергает слухи о блокировке США поставки Superjet 100 в Иран

10:54 07.01.2019

Москва, 6 января. В компании "Гражданские самолеты Сухого" отреагировали на слухи о блокировке Соединенными Штатами поставок Sukhoi Superjet 100 в Иран.



Ранее сообщалось, что министерство финансов США отказалось выдать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100. Отмечается, что более десяти процентов деталей российского самолета производятся в Соединенных Штатах. В связи с этим необходимо получить одобрение сделки у Вашингтона.



"У нас нет никакой блокировки. Я читал эти новости и могу сказать, что это, во-первых, не новость. Мы всегда говорили, что у нас есть ограничения в плане продажи самолетов в Иран из-за комплектующих. Мы подали соответствующие документы для того, чтобы Совбез США одобрил. Там есть определенная процедура. Заявку подали, ждем. Мы на сегодняшний момент действуем согласно положениям, которые сейчас существуют", - подчеркнул представитель компании "Гражданские самолеты Сухого" Андрей Муравьев в беседе с Федеральным агентством новостей.



Муравьев напомнил о существовании двух опций продаж российских лайнеров. По его словам, если доля иностранных комплектующих составляет более десяти процентов, то компании необходимо сделать запрос, если менее - можно сразу заключать сделку.

Со стороны Ирана заинтересованность в самолетах есть, добавил он.



"Мы подали документы, но пока одобрения не получили. Я понимаю, если бы у нас была сделка - и тут ее резко заблокировали. Такого не было. У нас нет не то что одобрения [Совбеза США], у нас нет ответа", - констатировал представитель "Сухого".



В Объединенной авиастроительной корпорации отметили, что история старая - согласно требованиям, если есть более десяти процентов американских комплектующих, необходимо оформить запрос на поставку.



"Ничего удивительного. Для понимания, это довольно давнишняя история. Несколько лет назад начинались эти все действия. По правилам Минфина США в связи с санкциями в отношении Ирана продукция, которая поставляется в эту страну, если там есть американские какие-то комплектующие, какой-то процент даже, они соответственно требуют согласования. Так как на глобальном рынке работает наша дочерняя структура, мы для проработки возможности поставок на иранский рынок по этим правилам подавали соответствующий запрос", - сказал Федеральному агентству новостей источник в ОАК.



Данила Копп