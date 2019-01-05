Кого удавит украинская "спираль смерти"? - А.Захарченко

11:15 07.01.2019

Даже Америка всерьез испугана полной неуправляемостью "незалэжной"



Кого удавит украинская "спираль смерти"?



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Алексей Мартынов Олег Иванов



5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии так называемой "православной церкви Украины". Документ после торжественного богослужения вручили 6 января в Стамбуле ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Это событие сейчас широко освещается абсолютно всеми украинскими СМИ и преподносится ими как громкая победа "незалэжной" в борьбе за свою независимость.



"Господь увидел борьбу украинского народа за независимость, - приводит, в частности, киевское информационное агентство УНИАН слова присутствовавшего на исключительно религиозном мероприятии действующего президента Украины Петра Порошенко. - Он услышал наши молитвы. Он воздал нам должное по трудам нашим. Ему стало угодно, чтобы Его Святейшество Варфоломей и синод Константинопольской церкви-матери сказали долгожданное „Да!" независимой церкви в Украине".



Страна, добавил Порошенко, упорно шла к этому дню. И, по его словам, долгожданный томос для украинцев - это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины. Который "завершит утверждение самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью".



Естественно, позиция высших иерархов РПЦ, которая расценивает случившееся как глубочайший раскол веры, подается украинскими изданиями не иначе, как реакционная и завистническая. Но стоит отметить, что усиленно педалируемое еще Виктором Ющенко в его бытность президентом Украины намерение добиться автокефалии уже тогда вызвало серьезнейшую тревогу не только рядовых настоятелей российских храмов, но и среди тех служителей церкви, которых в народе уважительно именуют старцами. "Все беды от того, что у людей отнимают истинную веру. Страшно представить, что произойдет, если это не прекратится, страшного кровопролития и войны тогда не избежать. Начнется жесточайший разлад, брат будет убивать брата за веру", - сказал в личной беседе с автором этих строк один из них в самом начале 2013 года.



Как вскоре показала история, эти слова оказалась пророческими. И, видимо, кровавые события, случившиеся сначала в феврале 2014 года на площади Независимости в Киеве, а затем - на протяжении четырех лет и в других городах Украины, с получением автокефалии не прекратятся, а гражданский раскол в стране усилится.



Видимо, перспективы такого развития событий настолько реальны, что даже американские сенаторы-республиканцы незадолго до вручения Киеву вышеупомянутого томоса заявили, что Украина превратилась в неуправляемую проблему не только для Евросоюза, но и для самих США.



Отцы-сенаторы обеспокоились целым рядом факторов. В этот перечень, как свидетельствует издание International Policy Digest, входит неуправляемый рост агрессии и радикальных настроений в стране при полном попустительстве власти, ошеломляющая коррупция и крайне неэффективные экономические преобразования.



Внутренняя политика Петра Порошенко также вызвала массу претензий. Американские политики в ходе встречи с представителями общественных движений Украины обвинили этого президента в том, что он использует местные законы и органы охраны правопорядка для подавления своих политических оппонентов и превратил суды в инструмент борьбы за власть. Так, судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем вашингтонские деятели обозвали "пародией на суд", отметив, что он велся с огромным количеством нарушений. А в итоге мало-мальски существенных доказательств государственной измены обвиняемого так и не было предоставлено.



Но особенно сильно сенаторов напугала усиливающаяся "социальная вражда" между Россией и Украиной, грозящая прямым военным конфликтом, в который окажутся втянутыми и страны Евросоюза, и Америка. В связи с этим американские политики пообещали принять "ряд мер" в отношении действующей украинской власти, чтобы противостоять экономической и политической "спирали смерти" на Украине.



Но насколько серьезно можно относиться к этому заявлению, учитывая, что в течение последних четырех лет именно США фактически руководили Украиной, всячески разжигая эту самую "социальную вражду" с Россией?



- Изначально, - отмечает президент Петербургского клуба конфликтологов-посредников Борис Подопригора, - американцы заинтересованы в том, чтобы вот те отношения, которые сейчас существуют между Россией и Украиной, существовали как можно дольше. Чтобы Россия направляла значительные ресурсы на то, чтобы как-то сдерживать эту антироссийскую волну. Это - стратегическая задача. И когда американца говорят, что там на Украине что-то не так, то с формальной стороны дела они правы. А если - по сути, то, наверное, это американцев не сильно-то и беспокоит.



Да, американские газеты, например, очень осторожны в оценках ситуации в Керченском проливе. Не нашел я там какого-то восторга и по поводу вручения томоса. Но американское общественное мнение однозначно выстраивается с мыслью о том, чтобы Украина оставалась постоянным триггером в первую очередь - в американо-российских отношениях. И вообще - фактором дестабилизации в Европе. В итоге, например, немцы в последние месяца три уже стали задаваться вопросом: а насколько украинские устремления соответствуют единству Европы? И выражают свои сомнения по этому поводу.



Но тогда возникает вопрос: коль скоро Америке выгодна Украина как государство-раздражитель, зачем тогда через столько лет вспоминать о суде над Виктором Януковичем, клеймя это мероприятие позором?



- Я не думаю, что это играет какую-то важную роль, - уверен руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов. - Полагаю, что судом-то процесс над Януковичем никто и не считает. Скорее, это политический процесс, некое политическое событие, показывающее отношение украинцев к прошлой власти. Американские сенаторы подкованы в этих вопросах. Поэтому и рассматривают случившееся именно с этих позиций.



Впрочем, не исключено, что такая оценка Украины американскими сенаторами отнюдь не игра. Как говорится, гром уже грянул - мужик перекрестился. Американцы всерьез испугались украинской "спирали смерти". Тем более что факты, констатирует политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, свидетельствуют, что Украина действительно становится проблемой не только для Евросоюза, но и для США. Причем, для США даже в большей степени



- У нас принято посмеиваться над заявлениями американских политиков, - заявил этот эксперт. - А они же не глупые люди. Да, сейчас у Америки очень эксцентричный президент. Но политики и там есть очень умные. Которые видят и понимают все то, что происходит на Украине.



Да, в последнее время мы редко слышим из США такие трезвые высказывания. Но это не значит, что там их не делают. И "спираль смерти" - очень точное определение из классической политологии, означающее, что государство разрушается все больше и больше, с каждым витком. Все видят, что Украина именно разрушается. И как государство, и как экономическая система.



"СП": - Значит ли это, что Америка созрела для смены курса в отношении Украины?



- Я так не думаю. Сбросить этот ненужный уже актив, этот "чемодан без ручки", американцам непросто. Скорее всего, сбрасывать его придется вместе с Дональдом Трампом, а это весьма затруднительно. Чего только не пророчили за прошедшие два года его президентства. И крах, и импичмент. А он прекрасно себя чувствует и пользуется достаточной поддержкой и внутри партии, и у граждан.



"СП": - Но вот американские сенаторы выразили опасение возможной эскалацией конфликта России и Украины, в который тогда "неизбежно будут втянуты и США, и Евросоюз". Насколько это вероятно?



- Они говорят так, как будто находятся в некоей виртуальной компьютерной игре. Вооруженный конфликт США, России и Евросоюза будет означать Третью мировую войну. Со всеми вытекающими последствиями в виде "ядерной зимы" и разрушением трех четвертей всех населенных территорий планеты. Естественно, любой нормальный человек в трезвом рассудке этого не хочет. И способен только выражать озабоченность.



"СП": - А Украина может спровоцировать такой сценарий? Скажем, по своей "политической недоразвитости"?



- Да забудьте уже об этом. Это все - виртуальная история. Ничего она не может спровоцировать вообще. Вспомните Россию девяностых годов. Что она реально могла с Ельциным, дирижирующим оркестром в Германии? Так и Украина ничего нигде может. Кроме показа на весь мир своего пьяного президента в мятом костюме.



Правда, предстоящие на Украине президентские выборы вносят определенные коррективы, свидетельствует Алексей Мартынов. Так что сейчас любые высказывания на украинскую тему так или иначе проецируются на это грядущее в марте событие.



Порошенко, по словам спикера, очень хотелось бы выборы отменить. И даже провел для этого некоторые подготовительные мероприятия вроде пробного введения военного положения. Но пойти таким путем и явно воспользоваться механизмом отмены выборов с сохранением власти ему не позволяют в том числе и американские кураторы. От которых он прямо зависит.



Может, в таком случае следует увязать подобные заявления американских сенаторов с мыслью о том, что Петр Порошенко не устраивает США? Тем более что и Олег Иванов, и ряд других политических экспертов, предполагают: если ничего не изменится с точки зрения чрезвычайных происшествий, не будет введено новое военное положение, то шансы у Порошенко в предвыборной гонке не очень высокие.



- Дело в том, - уточняет Олег Иванов, - что нынешний президент Украины однозначно проигрывает в популярности всем своим соперникам. И есть большая вероятность, что во второй тур он так и не выйдет.



Тут, конечно, многое будет зависеть от количества кандидатов и от того, на каком политическом поле претенденты будут играть. Порошенко нужно обострять ситуацию. Либо в Донбассе, либо через провокации, аналогичные той, что он организовал в Керченском проливе. Потому что наличие внешнего врага, как правило, консолидирует избирателей вокруг действующей власти.



Впрочем, Борис Подопригора придерживается на этот счет иного мнения.



- Порошенко, - отмечает он, - так сказать, проверенный кадр. И явно получит соответствующее одобрение со стороны США. Я не исключаю, что будет какая-то игра вокруг "двойки" Порошенко-Тимошенко. Но полагаю - принципиально Порошенко США устраивает.



Тогда получается - никакую "спираль смерти" Америка на Украине и не думает останавливать? Но не превратится ли такая спираль во всепожирающее торнадо новой мировой войны, которое снесет и самих "сеятелей ветра"?



Андрей Захарченко

7 янв. 18