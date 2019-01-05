Габонские "демократы" утром свергли своего президента старого коррупционера Али Бонго, но к обеду их... переловили

14:54 07.01.2019

Госпереворот в Габоне не удался: мятежников задержали



Мятежники, заявившие о захвате власти в Габоне, говорили, что пытаются восстановить демократию в стране

В Габоне сообщается об аресте четырех человек, захвативших государственную радиовещательную станцию. Одному мятежнику удалось сбежать. По словам чиновников, они не состояли на службе в армии Габона.



Ранее в СМИ появилась информация, что офицеры армии Габона пришли к власти в этой африканской стране.



В заявлении мятежников говорилось, что переворот совершен с целью восстановления демократии.



В 04:30 по местному времени они захватили государственное радио, по которому прозвучало краткое коммюнике о создании "Совета национальной реставрации".



Власть в Габоне

Семья действующего президента Али Бонго управляет страной с 1967 года. Его отец Омар Бонго занимал должность президента больше 40 лет и не раз был уличен в коррупции.



Али принял бразды правления у своего отца в 2009 году. В 2016 году он с небольшим перевесом переизбрался на новый президентский срок. Выборы сопровождались насилием и обвинениями в злоупотреблениях.



Али Бонго отсутствует в Габоне более двух месяцев: он проходит лечение в Марокко после перенесенного им инсульта, уточняет агентство Блумберг.



Накануне Нового года он выступил с телеобращением к согражданам, в котором заявил, что чувствует себя хорошо.



В своем заявлении мятежники выразили разочарование этим выступлением президента. В нем также говорилось, что Бонго представляет собой жалкое зрелище человека, который пытается уцепиться за власть.



Что нужно знать о Габоне?

Габон находится на западном побережье Центральной Африки и граничит с Гвинеей, Камеруном и Республикой Конго. Население страны составляет 2 миллиона человек.



Габон - бывшая французская колония. С тех пор, как страна получила независимость в 1960 году, она остается одной из самых стабильных на континенте.



Габон занимает одно из ведущих мест на континенте по ВВП на душу населения. Причина экономического успеха - запасы нефти, газа и руды. Габон является активным участником ОПЕК.