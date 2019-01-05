Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске

15:07 07.01.2019

Молодому человеку 23 года. В Магнитогорске он работает на стройке, занимается восточными единоборствами.



ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Узбекистанец Алан Абдуллаев спас восемь человек после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Утром 31 декабря он проснулся раньше шести утра, встал на колени и приготовился к намазу, пишет "Комсомольская правда". Тут раздался взрыв. Абдуллаев быстро переоделся и выбежал во двор.



"Увидел, как на обломках квартиры среди завалов женщина с ребенком. Сейчас уже трудно сказать, какой этаж там был. Я вскарабкался по завалам и помог им спуститься", - рассказал парень.



Когда к месту обрушения приехали спасатели, Алан вместе с ними отправился осматривать сохранившиеся части квартир.



"В одной из них был пожар, а внутри - бабушка. Мне дали огнетушитель, и я залил пламя. Потом вывели пенсионерку. Далее мы со спасателями достали из-под завалов еще несколько человек. Всего в то утро я помог восьмерым. Я показывал спасателям, где видел людей, и мы лезли туда", - сказал Абдуллаев.



В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.



Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России провели осмотр частей завала, изъятых с места обрушения. Следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.