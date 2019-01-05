Узбекская Рублевка: видео с самой богатой улицы Ташкента

15:12 07.01.2019

Узбекский блогер прогулялся по одной из улиц Ташкента, которую можно назвать местной Рублевкой, или, как пошутили интернет-пользователи в комментариях, - суммовкой (по названию национальной валюты - сум). Как живут обеспеченные ташкентцы, смотрите на видео.



За время неторопливой прогулки по почти безлюдной улочке с разномастными домами, обнесенными мощными заборами, автор ролика под ником Ташкент Life комментирует увиденные им архитектурные изыски. По его словам, эту улочку в махалле, что расположена недалеко от пединститута, вполне можно назвать ташкентской Рублевкой.



На видео действительно немало солидных особняков высотой в два и три этажа, многие здания плохо видны за высокими заборами, развернувшись к улице совсем не парадной частью фасада.



Ролик, опубликованный весной прошлого года на YouTube-канале, собрал без малого полтора миллиона просмотров, а под самим видео развернулась целая дискуссия.









Если не считать взаимных частных претензий и комментариев из серии: "Да у нас в Москве, Алматы, Оше или Шымкенте покруче есть", большинство пользователей принялись обсуждать закономерность такого богатства. Одни с завистью говорили, что это несправедливо, когда одни живут так, а другие еле-еле сводят концы с концами. Другие, напротив, видели в этом положительные моменты и показатель достатка трудолюбивых узбекистанцев.



Иные комментаторы рассуждали об "уровне элитности", подтрунивая над автором, которого впечатляли КПП у ворот, видеокамеры и кондиционеры на окнах, которыми в наш век давно никого не удивить. Впрочем, немало людей со знанием дела заметили, что главная роскошь, скорее всего, скрыта внутри этих особняков.



Отдельного обсуждения удостоились местные жители этой махали, точнее, практически их полное отсутствие на видео.



"А люди-то где? Даже страшно идти по такой пустой улице", - заметил один из читателей. "Мы росли в таких махаллях, прямо на улице играли в мяч, а тут ни души. Странно даже", - добавляет другой.



Нашлись среди зрителей этого ролика и те, кто даже сумел разглядеть свой дом. При этом многие отметили, что показанный район хоть и можно считать относительно престижным, но ничего из ряда вон выходящего там нет.



Как выглядит, по мнению узбекистанцев, аналог московской Рублевки, смотрите на видео.