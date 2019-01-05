В Караганде сотни протестующих казахов осадили УВД. Требуют наказать армян

16:13 07.01.2019

В Казахстане сотни людей вышли на акцию протеста из-за смерти соотечественника в результате драки в новогоднюю ночь



Предыстория: В Караганде посетители ресторана в новогоднюю ночь устроили поножовщину, один клиент скончался Продолжение: Парни, подозреваемые в убийстве в ходе поножовщины в новогоднюю ночь в Караганде, арестованы

CA-NEWS (KZ) - В Караганде 6 января сотни казахов приняли участие в акции протеста из-за убийства их 23-летнего соотечественника в новогоднюю ночь у ресторана "Древний Рим". В убийстве подозреваются три представителя местной армянской диаспоры. Соответствующий видеоматериал появился на Youtube-канале БАСЕ.



В репортаже на Youtube-канале БАСЕ сообщается, что на следующий день после убийства у ресторана в Караганде в соцсетях появились видео, на которых сотни казахов выражали возмущение и обвиняли в случившемся представителей армянской диаспоры Казахстана.



Как ранее сообщал NUR.KZ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.



Также сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области Гурурян Нарек объявлен в розыск.