В Бишкеке митингуют за депортацию граждан Китая

16:56 07.01.2019

На площади Ала-Тоо в Бишкеке проходит акция протеста с требованием выдворения из Кыргызстана незаконных мигрантов - граждан Китая, сообщает "Радио Азаттык" в понедельник.



На месте, как сообщают наблюдатели, находится около 300 человек.



Кроме того, по данным корреспондента "Азаттыка", участники акции выражают протест в связи с повышением штрафов за проступки.



Находящиеся на площади люди заявляют, что акцию никто не организовывал и что они пришли туда добровольно. Они утверждают, что приехали из Кара-Балты и из жилмассивов, расположенных близ Бишкека.



В декабре 2018 года общественное объединение "Кыргыз чоролору" проводило в Бишкеке мирные митинги, во время которых участники выражали обеспокоенность по поводу заключения представителей национальных меньшинств в Китае в "лагеря политического перевоспитания".



После этого в мессенджере WhatsApp было распространено сообщение о том, что 7 января в Бишкеке состоится митинг по вопросу незаконной миграции граждан Китая. Но в ОО "Кыргыз чоролору" заявляют, что не имеют отношения к этой акции.



Собравшиеся на площади намерены провести следующую акцию протеста 17 января там же.