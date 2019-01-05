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Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс
18:05 07.01.2019

В воскресенье в Саудовской Аравии вступает в силу постановление, призванное положить конец практике "тайных разводов", когда мужья не сообщают женам о прекращении брака.

Власти обязали суды оповещать женщин об оформлении развода по смс.

Правозащитники отмечают, что знание своего брачного статуса позволит женщинам лучше защищать свои права.

"Новая мера позволит женщинам соблюсти свои права при разводе, - рассказала саудовский юрист Нисрин аль-Гамди Блумбергу. - Это также гарантирует, что доверенности, выданные до развода, не будут незаконно использованы".

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"Многие женщины подавали апелляции в суд, в связи с тем, что мужья просто не сообщали им о разводе", - рассказала адвокат Самиа аль-Хинди местной газете Okaz.

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Эта мера - часть масштабных экономических и социальных реформ, проводимых наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. За последние месяцы женщины получили право водить автомобили, посещать футбольные матчи и работать по некоторым специальностям, которые раньше были доступны только мужчинам.

Что саудовские женщины до сих пор не могут делать
Несмотря на улучшение ситуации с гендерным неравенством в стране, саудовские женщины до сих пор не имеют право без разрешения мужчины-опекуна делать множество вещей. Среди прочего им запрещено самостоятельно:

Подавать заявление на паспорт
Уезжать за границу
Выходить замуж
Открывать банковский счет
Делать плановую операцию
Покидать тюрьму

Источник - ВВС
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