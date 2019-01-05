 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В системе МВД Узбекистана начала действовать Служба пробации
18:59 07.01.2019

С 1 января в системе министерства внутренних дел (МВД) Узбекистана начала действовать новая структура – Служба пробации при Главном управлении исполнения наказания (ГУИН), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Как отмечено, начальником новой структуры при ГУИН МВД стал полковник Махамадали Исмоилов.

Напомним, что Служба пробации предусмотрена постановлением президента Узбекистана "О мерах по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства" (№ПП-4006 от 7 ноября 2018 года).

Она создана на базе Управления по контролю за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, Главного управления профилактики правонарушений МВД и его территориальных подразделений.

В число главных задач службы входит организация деятельности ОВД по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы (штраф, лишение определенного права, обязательные общественные работы, исправительные работы и т.д.), во взаимодействии с другими госорганами и организациями, а также общественными формированиями.

Формируется новая структура из офицеров, приоритетно имеющих опыт работы в социальной, педагогической и профилактической сферах. Также планируется привлекать пенсионеров ОВД с большим практическим опытом.

Источник - uztag.info
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