В Таджикистане в Вахше нашли тело полковника Холмуродова, утонувшего в декабре

19:01 07.01.2019

Душанбе. 7 января. ТаджикТА – В реке Вахш накануне было обнаружено тело полковника МВД Таджикистана в отставке Саъди Холмуродова, поиски которого велись более двух недель, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.

"Тело полковника всплыло в реке Вахш в 1,5 километрах от водохранилища Сангтудинской ГЭС-1, где он утонул", - сообщила начальник пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи.

Рыбаки, которые его обнаружили, тут же сообщили в правоохранительные органы. Тело Холмуродова передали родственникам.

Напомним, С. Холмуродов, полковник вооруженных сил в отставке, утонул 15 декабря 2018 года.