Руководство Атырауского облОНО посажено в СИЗО. За взятки

19:05 07.01.2019

Руководитель управления образования Атырауской области и его зам помещены в СИЗО

Появилась информация о задержании в рамках ведущегося расследования главного бухгалтера одной из школ-интернатов Атырау



Фархат АБИЛОВ, 3 января



Как стало известно "АЖ", в отношении руководителя управления образования Атырауской области Каиргали КЕНЖАГАЛИЕВА и его заместителя Розы КАБДУЛОВОЙ, задержанных по подозрению в получении взяток, судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Кроме того появилась информация о задержании в рамках ведущегося расследования главного бухгалтера одной из школ-интернатов Атырау, она так же помещена в следственный изолятор.