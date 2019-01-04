 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.01.2019
20:04  УзбМВД: Елка в Коканде сгорела от замыкания
20:03  Узбекских блогеров возьмут "под колпак"
19:54  "Чайка" - сдох. В центре казоблцентра Атырау сносят заброшенный VIP-поселок
19:46  "До скорой встречи". Беглый экс-премьер Бабанов обещает кыргызам скоро вернуться
19:17  В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты
19:11  Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров
19:05  Руководство Атырауского облОНО посажено в СИЗО. За взятки
19:01  В Таджикистане в Вахше нашли тело полковника Холмуродова, утонувшего в декабре
18:59  В системе МВД Узбекистана начала действовать Служба пробации
18:05  Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс
16:56  В Бишкеке митингуют за депортацию граждан Китая
16:13  В Караганде сотни протестующих казахов осадили УВД. Требуют наказать армян
15:12  Узбекская Рублевка: видео с самой богатой улицы Ташкента
15:07  Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске
15:01  "Четверых убила прикладом". Как 20-летняя девушка Мария Байда в рукопашной уничтожила взвод нацистов
14:54  Габонские "демократы" утром свергли своего президента старого коррупционера Али Бонго, но к обеду их... переловили
11:15  Кого удавит украинская "спираль смерти"? - А.Захарченко
10:54  "Сухой" опровергает слухи о блокировке США поставки Superjet 100 в Иран
10:48  Елбасы поздравил православно-верных с Рождеством
01:11  Замена доллара и средство против коррупции, - Сергей Глазьев
00:47  Аркадаг назначил своего сына Сердара заместителем хякима Ахалского велаята
00:45  77-летний английский лорд Шейх женился на молодой узбечке
00:44  Бывший Юнусабадский хоким Абдусаматов, погоревший на взятке в $400 тыс., сливает своих покровителей
00:10  Капитал вторжения. Нужна новая контргегемонистская теория, - А.Дугин
00:04  В Кыргызстане установлен День памяти воинов-баткенцев
Воскресенье, 06.01.2019
19:36  Поколение Z. Кто они такие и почему могут изменить Кыргызстан, - Ж.Жакыпбекова
19:23  Волна популизма накрывает мир, - Цэрэнжамцын Монхцэцэг
19:22  Сирия-2019: Россия больше не отдаст Ближний Восток никому
19:20  Два дня работы конгресса США - два раскола в правящих партиях. Что дальше?
19:18  Пакистанская оппозиция: в стране идет настоящая "охота на ведьм"
18:46  Трамп, Путин, Си Цзиньпин и синдром Фукидида, - Le Figaro
18:43  Воспитательные лагеря в Китае: Казахстан слишком зависим, чтобы задевать Пекин, - Le Monde
17:27  Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Зае...ло
15:51  Акт-8. 25 тысяч французов продолжили свергать макрошку в 19 году
15:06  США заблокировали поставки российского Sukhoi Superjet 100 в Иран
14:13  Восставшие парижане взяли штурмом КабМин Франции. Министр Гриво бежал в окно сортира
10:42  Суши сухари. Против главы Международного комитета КирПарламента Пирматова возбуждено уголовное дело
10:37  КирМВД опровергает, что его 1-й зам. Омурзаков бежал из страны и объявлен в розыск
10:13  Купившие в Узбекистане недвижимость иностранцы получат автоматом вид на жительство
10:12  Дональд Трамп плюс клан Бушей. Новая формула американской политики? - В.Прохватилов
07:45  Пустой барабан. Спикер КирПарламента Жумабеков растерял остатки авторитета, - Багыт.kg
02:02  Последняя надежда Европы, - Руслан Устраханов
02:00  К вопросу о стыде. Что такое "Уят" и "Уятмены". Ч. 1, - Назира Нуртазина
01:57  Коррупция и хамство в прокуратуре Ташкента (ответ прокурора Облокулова), - Б.Мусаев
Суббота, 05.01.2019
18:44  Синяя Орда: почему исчезло это государство
18:00  Где вспыхнет следующая цветная революция - в Белоруссии или в Казахстане? - Д.Родэ
17:59  Иран: что принесет новый год, - В.Михин
17:57  Почему в Казахстане ценят то, что не является ценностью? - Т.Мамырайымов
17:54  Кто станет собирателем земель русских? - С.Богатырев
17:23  Афганистан как символ упадка Американской империи, - New York Times
17:19  Турция будет посредничать в афганских мирных переговорах
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров
19:11 07.01.2019

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 04.01.2019 |

Важным фактором развития кризисных явлений внутри Европейского союза является нарастание противоречий в ведущих государствах-членах ЕС. Особняком здесь стоит Великобритания, выход которой из Евросоюза по "жесткому" сценарию видится все более вероятным. Провал попытки внутренней оппозиции в Консервативной партии вынести вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй не стабилизировал ситуацию. "Разве проблема в премьер-министре? Это вечная проблема. Любая сделка, которая устроит ЕС, не устроит евроскептиков из консервативной партии", – отмечает профессор Лондонского университета королевы Марии Тим Бэйл.

В Брюсселе уже заявили, что не намерены менять согласованный план выхода Великобритании из Союза, и единственной альтернативой этому может быть выход вообще без соглашения. "Мы не намерены вносить дальнейшие изменения в соглашение. Это общая позиция 27 стран-членов ЕС", – заявила в середине декабря федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Евросоюз не хочет менять условия 585-страничного соглашения, потому что на его разработку и заключение потрачено уже достаточного времени и ресурсов. "Все говорит о том, что вопрос решен, – считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. – Мэй, как и все, это понимает. Можно изменить трактовку, но не сами условия".

Британское правительство может попытаться отсрочить решающее голосование в парламенте в январе 2019 года с тем, чтобы не осталось времени на внесение поправок в соглашение Лондона и Брюсселя (датой Brexit назначено 29 марта 2019 года), но для консерваторов и лично для Терезы Мэй это рискованно, так как создает возможность вынесения вотума недоверия правительству со стороны оппозиции, что повлечет за собой досрочные выборы. В случае же проведения в Великобритании внеочередных парламентских выборов применение статьи 50 Лиссабонского договора ЕС, на основании которой Великобритания выходит из Евросоюза, может быть отложено; по данному вопросу возможен и повторный референдум. Согласно опросу, проведенному осенью 2018 года компанией Sky News, менее 20% граждан Великобритании оценивают работу кабинета Терезы Мэй по переговорам с Брюсселем как "достаточно хорошую" и "очень хорошую".

Возможности противников Brexit переиграть итоги референдума 2016 года расширились. Суд ЕС по ранее поданному запросу властей Шотландии объявил 10 декабря, что Великобритания может отменить решение о своем выходе из Евросоюза без согласия других государств-членов этой организации. Согласно решению суда, страна, проинформировавшая Совет ЕС о намерении выйти из Европейского союза, может затем воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора и "аннулировать это уведомление в одностороннем порядке, недвусмысленно и безоговорочно". Однако данная процедура должна быть проведена в соответствии с национальным законодательством и в установленные сроки, то есть для Великобритании до 29 марта 2019 года. Теперь британские парламентарии, настроенные против Brexit, с еще большей вероятностью проголосуют против соглашения с Брюсселем и будут настаивать на повторном референдуме, прогнозирует газета The Independent, считающая, что "это выглядит как кризис, из которого нет выхода".

Примечательно, что противники выхода Великобритании из Евросоюза широко используют в своей пропаганде образ президента Дональда Трампа как апологета Brexit и призывают расстроить в этом вопросе расчеты Вашингтона. "Американский президент открыто поддерживает выход Британии без договоренности с ЕС", – подчеркивает The Guardian.

Эксперты датского инвестиционного банка Saxo Bank в своем прогнозе на 2019 год допускают и внеочередные парламентские выборы в Великобритании, и победу на них Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. В этом случае в стране возможны новый референдум по вопросу о выходе из Евросоюза, национализация железных дорог, предприятий в сфере ЖКХ, энергетических компаний, а также введение впервые в британской истории прогрессивного налога на недвижимость. Все это, по мнению авторов прогноза, приведет к острому финансовому кризису в Великобритании, в результате чего фунт стерлингов снизится до паритета с долларом США. Экономическую рецессию они считают возможной в 2019 году и в Германии, в том числе в автомобилестроении.

Что касается Терезы Мэй, то она намерена сделать все возможное для выхода Великобритании из ЕС и довести Brexit до конца.

Если в Великобритании социально-экономические проблемы и внутриполитические противоречия пока не вышли за рамки дискуссий, то во Франции они уже вылились в массовые антиправительственные акции. Существенное значение здесь имеет сложность социального состава протестующих, что позволяет использовать их выступления политикам разной ориентации. С одной стороны, в поддержку лозунгов демонстрантов, включая лозунг отставки президента Эммануэля Макрона, уже выступили лидеры французских левых – недавний кандидат на пост главы Пятой республики от партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон и один из основателей Новой антикапиталистической партии Оливье Безансно. Это понятно: "желтые жилеты" выступают в том числе за восстановление отмененного президентом Макроном "налога солидарности" на богатых. С другой стороны, с требованиями протестующих солидаризировалась лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Отсутствие у движения протеста, захватившего уже не только Францию, но и Бельгию, структурированной организации и общепризнанных лидеров, делает возможным вспышки подобного протеста в других государствах-членах ЕС, в том числе в Германии, вступающей в сложный период "после Меркель".

(Окончание следует)

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546877460
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №814
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года №820
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года №821
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года №845
- К 2027 году возраст выхода на пенсию женщин составит 63 года
- Инфляция в Республике Казахстан в 2018 году составила 5,3%
- Афганистан как символ упадка Американской империи
- У немцев украли Новый год и Рождество
- К 105-й годовщине ФРС США: Обманы начались с момента рождения
- В ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" города Караганды произошел конфликт между клиентами заведения на почве ссоры после употребления спиртных напитков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  