Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров

19:11 07.01.2019

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 04.01.2019 |



Важным фактором развития кризисных явлений внутри Европейского союза является нарастание противоречий в ведущих государствах-членах ЕС. Особняком здесь стоит Великобритания, выход которой из Евросоюза по "жесткому" сценарию видится все более вероятным. Провал попытки внутренней оппозиции в Консервативной партии вынести вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй не стабилизировал ситуацию. "Разве проблема в премьер-министре? Это вечная проблема. Любая сделка, которая устроит ЕС, не устроит евроскептиков из консервативной партии", – отмечает профессор Лондонского университета королевы Марии Тим Бэйл.



В Брюсселе уже заявили, что не намерены менять согласованный план выхода Великобритании из Союза, и единственной альтернативой этому может быть выход вообще без соглашения. "Мы не намерены вносить дальнейшие изменения в соглашение. Это общая позиция 27 стран-членов ЕС", – заявила в середине декабря федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Евросоюз не хочет менять условия 585-страничного соглашения, потому что на его разработку и заключение потрачено уже достаточного времени и ресурсов. "Все говорит о том, что вопрос решен, – считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. – Мэй, как и все, это понимает. Можно изменить трактовку, но не сами условия".



Британское правительство может попытаться отсрочить решающее голосование в парламенте в январе 2019 года с тем, чтобы не осталось времени на внесение поправок в соглашение Лондона и Брюсселя (датой Brexit назначено 29 марта 2019 года), но для консерваторов и лично для Терезы Мэй это рискованно, так как создает возможность вынесения вотума недоверия правительству со стороны оппозиции, что повлечет за собой досрочные выборы. В случае же проведения в Великобритании внеочередных парламентских выборов применение статьи 50 Лиссабонского договора ЕС, на основании которой Великобритания выходит из Евросоюза, может быть отложено; по данному вопросу возможен и повторный референдум. Согласно опросу, проведенному осенью 2018 года компанией Sky News, менее 20% граждан Великобритании оценивают работу кабинета Терезы Мэй по переговорам с Брюсселем как "достаточно хорошую" и "очень хорошую".



Возможности противников Brexit переиграть итоги референдума 2016 года расширились. Суд ЕС по ранее поданному запросу властей Шотландии объявил 10 декабря, что Великобритания может отменить решение о своем выходе из Евросоюза без согласия других государств-членов этой организации. Согласно решению суда, страна, проинформировавшая Совет ЕС о намерении выйти из Европейского союза, может затем воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора и "аннулировать это уведомление в одностороннем порядке, недвусмысленно и безоговорочно". Однако данная процедура должна быть проведена в соответствии с национальным законодательством и в установленные сроки, то есть для Великобритании до 29 марта 2019 года. Теперь британские парламентарии, настроенные против Brexit, с еще большей вероятностью проголосуют против соглашения с Брюсселем и будут настаивать на повторном референдуме, прогнозирует газета The Independent, считающая, что "это выглядит как кризис, из которого нет выхода".



Примечательно, что противники выхода Великобритании из Евросоюза широко используют в своей пропаганде образ президента Дональда Трампа как апологета Brexit и призывают расстроить в этом вопросе расчеты Вашингтона. "Американский президент открыто поддерживает выход Британии без договоренности с ЕС", – подчеркивает The Guardian.



Эксперты датского инвестиционного банка Saxo Bank в своем прогнозе на 2019 год допускают и внеочередные парламентские выборы в Великобритании, и победу на них Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. В этом случае в стране возможны новый референдум по вопросу о выходе из Евросоюза, национализация железных дорог, предприятий в сфере ЖКХ, энергетических компаний, а также введение впервые в британской истории прогрессивного налога на недвижимость. Все это, по мнению авторов прогноза, приведет к острому финансовому кризису в Великобритании, в результате чего фунт стерлингов снизится до паритета с долларом США. Экономическую рецессию они считают возможной в 2019 году и в Германии, в том числе в автомобилестроении.



Что касается Терезы Мэй, то она намерена сделать все возможное для выхода Великобритании из ЕС и довести Brexit до конца.



Если в Великобритании социально-экономические проблемы и внутриполитические противоречия пока не вышли за рамки дискуссий, то во Франции они уже вылились в массовые антиправительственные акции. Существенное значение здесь имеет сложность социального состава протестующих, что позволяет использовать их выступления политикам разной ориентации. С одной стороны, в поддержку лозунгов демонстрантов, включая лозунг отставки президента Эммануэля Макрона, уже выступили лидеры французских левых – недавний кандидат на пост главы Пятой республики от партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон и один из основателей Новой антикапиталистической партии Оливье Безансно. Это понятно: "желтые жилеты" выступают в том числе за восстановление отмененного президентом Макроном "налога солидарности" на богатых. С другой стороны, с требованиями протестующих солидаризировалась лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.



Отсутствие у движения протеста, захватившего уже не только Францию, но и Бельгию, структурированной организации и общепризнанных лидеров, делает возможным вспышки подобного протеста в других государствах-членах ЕС, в том числе в Германии, вступающей в сложный период "после Меркель".



(Окончание следует)