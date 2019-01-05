"До скорой встречи". Беглый экс-премьер Бабанов обещает кыргызам скоро вернуться

19:46 07.01.2019

"До скорой встречи". Омурбек Бабанов направил обращение кыргызскому народу



Автор: Кызжибек Раимова

SUPER.KG



Бывший лидер фракции "Республика - Ата Журт", экс-депутат Омурбек Бабанов адресовал обращение к кыргызскому народу. На своей странице в интернете он поздравил кыргызский народ с Новым годом и завершил свое поздравление словами "до скорой встречи!"



"Уходящий 2018 год запомнится мне непростым, но особенным годом. Годом, позволившим еще глубже увидеть лучшее в людях. Я запомню искреннюю поддержку кыргызстанцев в трудное для меня время, которые я получал как через социальные сети, так и на случайных встречах в разных городах. Запомню нерушимую принципиальность и постоянство окружающих меня людей, которые расширили круг моих близких", - написано в обращении Бабанова.



До этого интернет-пользователи отмечали, что неспроста в соцсетях и отдельных СМИ распространяется информация о "возвращении Бабанова в страну".



Омурбек Бабанов еще не возвращался в страну после своего выезда из страны после президентских выборов в октябре 2017 года.



Источник: super.kg