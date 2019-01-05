"Чайка" - сдох. В центре казоблцентра Атырау сносят заброшенный VIP-поселок

19:54 07.01.2019

АТЫРАУСКИЙ ДОЛГОСТРОЙ НА БЕРЕГУ УРАЛА БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАН

ATPress.kz, 3 января. Недостроенные двухэтажные коттеджи в центре нефтяной столицы, на набережной Урала простаивают уже более 15 лет.



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Как сообщает сайт Атырауской областной газеты "Прикаспийская коммуна", на территории между резиденцией областного акимата и Атырауским госуниверситетом начат демонтаж недостроенного жилого комплекса. Двухэатжные дома коттеджного поселка "Чайка" не могут достроить уже более 15 лет.



По словам главного архитектора города Атырау Ерлана Муканова, весной минувшего года застройщик утвердил эскизный проект нового жилого комплекса - на территории 3 га построят четырехэтажные дома. В конце декабря начались работы по демонтажу уже непригодных строений. Весной начнется строительство нового жилого комплекса.



"Насколько я знаю, при начале строительства домов в 2000 годах застройщики столкнулись с отсутствием спроса на жилье из-за маленькой квадратуры, к примеру, площадь гостиной комнаты составляла не больше 18 кв.м. В результате стройка, реализация которой планировалась с долевым участием, остановилась. Теперь новое строительство продолжает ТОО "Нью Инвестмент"", - сообщил Е. Муканов.



Руслан Сатов