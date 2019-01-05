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|Узбекских блогеров возьмут "под колпак"
20:03 07.01.2019
УЗБЕКСКИХ БЛОГЕРОВ ВОЗЬМУТ "ПОД КОЛПАК"
Узбекских блогеров скоро возьмут под контроль. Об этом говорится в проекте Госпрограммы по защите информационного пространства на 2019-2021 годы.
Помимо "мер по упорядочиванию деятельности и совершенствованию механизма управления", будет создан национальный клуб блогеров.
Также государство поддержит развитие национального контента и IT-стартапы.