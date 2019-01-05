УзбМВД: Елка в Коканде сгорела от замыкания

20:04 07.01.2019

УзбМВД: ЕЛКА В КОКАНДЕ СГОРЕЛА ОТ ЗАМЫКАНИЯ

ГУПБ МВД Узбекистана опровергло распространяемую в соцсетях информацию о поджоге новогодней елки в Коканде.



По данным ведомства, причиной возгорания новогодней елки у Музыкально-драматического театра на улице Янги Чорсу стало короткое замыкание: елка была изготовлена из полимерного материала и украшена гирляндами, в которых в холодное время суток и при осадках накапливается конденсат, при нагревании проводов вызывающий короткое замыкание.



В день пожара в городе как раз прошел дождь, что, предположительно, могло спровоцировать короткое замыкание и стать причиной пожара, уточняет ведомство.



В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео, на котором несколько человек якобы поджигали новогоднюю елку, установленную в центре города.