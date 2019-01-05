Юная балерина из Кыргызстана Ясмин Джанботоева получила гран-при на конкурсе в Санкт-Петербурге

08:04 08.01.2019

Ученица Бишкекского хореографического училища имени Ч. Базарбаева Ясмин Джанботоева получила гран-при на конкурсе-фестивале в Санкт-Петербурге в номинации "соло 14-17 лет". Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.



"Я победила благодаря моим педагогам - Аиде Анатольевны Ахмадалиевой, Наталье Александровны Аксеновой и, конечно, моей мамы. Я от всей души благодарна им", - сказала Джанботоева, получая награду.



Отметим, с 4 по 8 января в Санкт-Петербурге прошел детско-юношеский конкурс-фестиваль классического и современного танца, в котором приняли участие учащиеся Бишкекского хореографического училища имени Ч. Базарбаева.



Учредителями данного мероприятия являются Международный союз хореографов, Школа Классического Балета имени Н. Долгушина и СПБ РОО Творческое объединение "BEAUTIFUL ART" при поддержке Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга, Фонда сохранения и развития классического балета имени О. Виноградова и Санкт-Петербургского Академического театра имени Л. Якобсона.



Мунара Боромбаева.