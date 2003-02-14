|Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе
10:25 08.01.2019
СМИ: Представители "Талибана" и США проведут переговоры в Катаре
Представители радикального движения "Талибан"* и Соединенных Штатов проведут переговоры в столице Катара Дохе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в движении.
Отмечается, что встреча состоится 9 и 10 января.
"Мы собираемся встретиться с американскими чиновниками в Дохе в среду. Встреча продлится два дня, среду и четверг", - заявил высокопоставленный член "Талибана".
Еще один из лидеров движения указал агентству, что никакие другие страны не будут принимать в этом участие.
Уточняется, что стороны намерены обсудить вывод американский войск из Афганистана, обмен заключенными и отмену запрета на передвижение лидеров организации.
Ранее СМИ сообщили, что США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявлял, что военный контингент США в Афганистане необходимо увеличить, поскольку местные власти не справляются с талибами.
* "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.