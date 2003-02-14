Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе

10:25 08.01.2019

СМИ: Представители "Талибана" и США проведут переговоры в Катаре



Представители радикального движения "Талибан"* и Соединенных Штатов проведут переговоры в столице Катара Дохе.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в движении.



Отмечается, что встреча состоится 9 и 10 января.



"Мы собираемся встретиться с американскими чиновниками в Дохе в среду. Встреча продлится два дня, среду и четверг", - заявил высокопоставленный член "Талибана".



Еще один из лидеров движения указал агентству, что никакие другие страны не будут принимать в этом участие.



Уточняется, что стороны намерены обсудить вывод американский войск из Афганистана, обмен заключенными и отмену запрета на передвижение лидеров организации.



Ранее СМИ сообщили, что США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане.



Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявлял, что военный контингент США в Афганистане необходимо увеличить, поскольку местные власти не справляются с талибами.



* "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.