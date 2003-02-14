 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе
10:25 08.01.2019

СМИ: Представители "Талибана" и США проведут переговоры в Катаре

Представители радикального движения "Талибан"* и Соединенных Штатов проведут переговоры в столице Катара Дохе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в движении.

Отмечается, что встреча состоится 9 и 10 января.

"Мы собираемся встретиться с американскими чиновниками в Дохе в среду. Встреча продлится два дня, среду и четверг", - заявил высокопоставленный член "Талибана".

Еще один из лидеров движения указал агентству, что никакие другие страны не будут принимать в этом участие.

Уточняется, что стороны намерены обсудить вывод американский войск из Афганистана, обмен заключенными и отмену запрета на передвижение лидеров организации.

Ранее СМИ сообщили, что США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявлял, что военный контингент США в Афганистане необходимо увеличить, поскольку местные власти не справляются с талибами.

* "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Источник - russian.rt.com
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