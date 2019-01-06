В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм

12:13 08.01.2019

Собор Рождества Христова в Египте.



В канун Рождества в Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм. Торжественная церемония прошла в новой административной столице Египта в пригороде Каира. В церемонии участвовал президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает агентство Reuters.



Собор Рождества Христова рассчитан на 8 тысяч прихожан, на территории комплекса разместится новая резиденция коптского патриарха Тавадроса II.



Египетский лидер заверил, что власти страны сделают все необходимое для защиты христианской общины, которая составляет порядка 10 процентов населения АРЕ.



Примечательно, что одновременно с собором состоялось и открытие новой главной мечети. Как отметил президент Абдель Фаттах ас-Сиси, это символ единства между мусульманами и христианами Египта, передает Euronews.



Между тем египетские христиане-копты все чаще становятся целью экстремистов. Буквально за день до открытия нового собора в одной из коптских церквей было обнаружено взрывное устройство. При его разминировании погиб полицейский, еще двое сотрудников сил безопасности получили ранения.



Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за предотвращенный теракт. В связи с инцидентом была усилена охрана всех христианских объектов культа в Египте, где за последние три года жертвами экстремистов стали более 100 коптов.