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|Президент Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уходит в отставку
12:27 08.01.2019
Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку, говорится в сообщении ВБ. Исполняющей обязанности президента ВБ станет генеральный директор организации Кристалина Георгиева.
Джим Ен Ким вступил в должность главы Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет. Позднее совет директоров переизбрал его президентом группы на новый срок - до 2022 года.
Новое место работы Джим Ен Кима не раскрывается. Известно только, что он присоединится к компании, занимающейся инвестициями в инфраструктуру в развивающихся странах.