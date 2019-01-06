Президент Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уходит в отставку

12:27 08.01.2019

Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку, говорится в сообщении ВБ. Исполняющей обязанности президента ВБ станет генеральный директор организации Кристалина Георгиева.



Джим Ен Ким вступил в должность главы Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет. Позднее совет директоров переизбрал его президентом группы на новый срок - до 2022 года.



Новое место работы Джим Ен Кима не раскрывается. Известно только, что он присоединится к компании, занимающейся инвестициями в инфраструктуру в развивающихся странах.