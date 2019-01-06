Снова "задний двор" США. О новом президенте Бразилии, - Михаил Хазин

13:01 08.01.2019

С 1 января новым президентом Бразилии является откровенно правый политик Болсонару, который объясняет, что коммунизму не место в Бразилии, что ее флаг никогда не будет красным, ну и так далее. Усилия США по ликвидации альтернативного центра силы в Латинской Америке дали свои плоды (ну, по крайней мере, существенно понизили шансы на создание Латиноамериканско-Североафриканской валютной зоны). Почему?



Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить специфику Латинской Америки в мировой системе разделения труда. В XIX веке она играла роль современной Юго-Восточной Азии для тех же США, то есть была источником сырья и дешевой рабочей силы. Именно отсюда взялась пресловутая "доктрина Монро", которая рассматривала этот регион как, фактически, колониальную территорию, с точки зрения интересов Вашингтона.



Отсюда довольно специфическая социальная структура общества в ЛА. Очень небольшая прослойка олигархов (которые имели долю от продажи природных богатств), очень большая, по сравнению с Западной Европой, доля обслуги, и колоссальный объем очень бедных людей, из которых черпается эта самая рабочая сила.



Обслуга включала в себя и врачей, учителей, профессоров, и архитекторов, художников, и, что важно, военных. Их уровень жизни был сильно выше, чем у их аналогов в Европе (поскольку обслуга олигархов всегда получает больше), именно они дали миру пресловутую плеяду революционеров 40-х - 60-х годов ХХ века (отец Че Гевары был архитектор, сам он был врачом по образованию), до тех пор, пока в 60-е - 70-е годы не начался постепенный экономический крен США в Африку и Юго-Восточную Азию.



В этот момент в ЛА начались проблемы. Именно в этот период резко обострились общественные противоречия, поскольку существенно снизился приток денег в экономику ЛА (тут и кризис 70-х сказал свое слово). Как следствие, начался очень важный процесс: обслуга (армия, в первую очередь) начала самостоятельную политику, направленную на то, чтобы заставить своих олигархов вкладывать деньги в национальную экономику. Кроме того, нужно было затормозить серьезные "левые" процессы (очень усиленные кубинским примером).



В целом, этот процесс завершился успешно, разного рода хунты и полухунты (от Пиночета до Чавеса) проблему с реальным "левым" движением решили и США немножко успокоились. Нужно отдать себе отчет: тот же Чавес, несмотря на свою риторику, был именно американским проектом, направленным на то, чтобы канализировать протестное движение в правильном направлении (и ни в коем случае не сделать его конструктивным).



После окончательной победы банкиров-либералов в США экономические проблемы ЛА стабилизировались, поскольку мировую экономику залил поток эмиссионных по происхождению денег. А вот после начала кризиса, в 2008 году, они возобновились на новом этапе. В этот момент стало понятно, что банкиры больше денег не дадут, но при этом во внутреннюю политику стран ЛА лезть не хотят (поскольку считают, что то, что нужно, они и так контролируют). И начали проявляться серьезные тенденции, направленные на возникновение новой валютной зоны, Латинской Америки с Южной Африкой (как мы и писали в "Закате империи доллара…" еще в начале 2000-х годов).



Кстати, там же мы говорили о том, что зона эта проблематична, поскольку если в США произойдет смена правящей элиты и в рамках новых, консервативных тенденций, возродится концепция "доктрины Монро", то, с учетом специфики консервативной государственной элиты стран ЛА (сформировавшейся именно как обслуга проамериканских олигархов), ситуацию можно будет повернуть вспять.



Собственно, именно это и произошло (как и в Австралии, кстати). Приехал Бэннон и быстренько организовал "правильные" выборы в Аргентине и Бразилии (главные страны континента, без которых никакие проекты невозможны), после которых победили махровые консерваторы. Это, с одной стороны, ослабило либеральных банкиров, а с другой - полностью закрыло любые решения, направленные на проект создания собственной валютной зоны. Просто потому, что их стало некому реализовывать на практике.



Новое руководство Бразилии откровенно проамериканское (что частично скрывает под видом консерватизма и близости к консерватору Трампу) и, с учетом новой политики "изоляционизма" Трампа (а отсюда и до "доктрины Монро" недалеко), может начать получать большие инвестиции из США (в том числе, выводимые из ЮВА и других регионов мира). Поскольку государственные элиты стран ЛА готовы вернуться к логике "обслуги" (их личные доходы при этом сильно вырастут), а основную добавленную стоимость будут получать в США, такая конструкция всех устроит.



Ну, точнее, она не устроит народные массы (которые уже стремительно беднеют, по мере сокращения эмиссионного долларового потока), но их мнение уже никто спрашивать не будет. Весьма возможно, что уровень "демократизации" в странах Латинской Америки вновь упадет, но, с учетом современных технологий, вероятность повторения истории с Кубой или Никарагуа становится ничтожной. Так что, скорее всего, если Трамп не проиграет свою игру в Вашингтоне, то контроль США над Латинской Америкой восстановится.