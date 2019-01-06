 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.01.2019
13:08  "Дерьмовая реформа" - лебединая песня Роскабмина Медведева
13:05  РусишПатриотишы. О "французском гражданстве" Пескова и "израильском ВНЖ" подмосковного губернатора Воробьева, - А.Иванов
13:01  Снова "задний двор" США. О новом президенте Бразилии, - Михаил Хазин
12:27  Президент Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уходит в отставку
12:13  В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм
10:25  Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе
09:19  Курды уходят за Евфрат: сирийское небо закроют для Турции?
08:04  Юная балерина из Кыргызстана Ясмин Джанботоева получила гран-при на конкурсе в Санкт-Петербурге
00:39  Забытые солдаты Империи-8. Поручик Гаврила Петелин - разрушитель Пишпека и устроитель казахстано-китайской границы
Понедельник, 07.01.2019
20:04  УзбМВД: Елка в Коканде сгорела от замыкания
20:03  Узбекских блогеров возьмут "под колпак"
19:54  "Чайка" - сдох. В центре казоблцентра Атырау сносят заброшенный VIP-поселок
19:46  "До скорой встречи". Беглый экс-премьер Бабанов обещает кыргызам скоро вернуться
19:17  В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты
19:11  Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров
19:05  Руководство Атырауского облОНО посажено в СИЗО. За взятки
19:01  В Таджикистане в Вахше нашли тело полковника Холмуродова, утонувшего в декабре
18:59  В системе МВД Узбекистана начала действовать Служба пробации
18:05  Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс
16:56  В Бишкеке митингуют за депортацию граждан Китая
16:13  В Караганде сотни протестующих казахов осадили УВД. Требуют наказать армян
15:12  Узбекская Рублевка: видео с самой богатой улицы Ташкента
15:07  Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске
15:01  "Четверых убила прикладом". Как 20-летняя девушка Мария Байда в рукопашной уничтожила взвод нацистов
14:54  Габонские "демократы" утром свергли своего президента старого коррупционера Али Бонго, но к обеду их... переловили
11:15  Кого удавит украинская "спираль смерти"? - А.Захарченко
10:54  "Сухой" опровергает слухи о блокировке США поставки Superjet 100 в Иран
10:48  Елбасы поздравил православно-верных с Рождеством
01:11  Замена доллара и средство против коррупции, - Сергей Глазьев
00:47  Аркадаг назначил своего сына Сердара заместителем хякима Ахалского велаята
00:45  77-летний английский лорд Шейх женился на молодой узбечке
00:44  Бывший Юнусабадский хоким Абдусаматов, погоревший на взятке в $400 тыс., сливает своих покровителей
00:10  Капитал вторжения. Нужна новая контргегемонистская теория, - А.Дугин
00:04  В Кыргызстане установлен День памяти воинов-баткенцев
Воскресенье, 06.01.2019
19:36  Поколение Z. Кто они такие и почему могут изменить Кыргызстан, - Ж.Жакыпбекова
19:23  Волна популизма накрывает мир, - Цэрэнжамцын Монхцэцэг
19:22  Сирия-2019: Россия больше не отдаст Ближний Восток никому
19:20  Два дня работы конгресса США - два раскола в правящих партиях. Что дальше?
19:18  Пакистанская оппозиция: в стране идет настоящая "охота на ведьм"
18:46  Трамп, Путин, Си Цзиньпин и синдром Фукидида, - Le Figaro
18:43  Воспитательные лагеря в Китае: Казахстан слишком зависим, чтобы задевать Пекин, - Le Monde
17:27  Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Зае...ло
15:51  Акт-8. 25 тысяч французов продолжили свергать макрошку в 19 году
15:06  США заблокировали поставки российского Sukhoi Superjet 100 в Иран
14:13  Восставшие парижане взяли штурмом КабМин Франции. Министр Гриво бежал в окно сортира
10:42  Суши сухари. Против главы Международного комитета КирПарламента Пирматова возбуждено уголовное дело
10:37  КирМВД опровергает, что его 1-й зам. Омурзаков бежал из страны и объявлен в розыск
10:13  Купившие в Узбекистане недвижимость иностранцы получат автоматом вид на жительство
10:12  Дональд Трамп плюс клан Бушей. Новая формула американской политики? - В.Прохватилов
07:45  Пустой барабан. Спикер КирПарламента Жумабеков растерял остатки авторитета, - Багыт.kg
02:02  Последняя надежда Европы, - Руслан Устраханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Снова "задний двор" США. О новом президенте Бразилии, - Михаил Хазин
13:01 08.01.2019

С 1 января новым президентом Бразилии является откровенно правый политик Болсонару, который объясняет, что коммунизму не место в Бразилии, что ее флаг никогда не будет красным, ну и так далее. Усилия США по ликвидации альтернативного центра силы в Латинской Америке дали свои плоды (ну, по крайней мере, существенно понизили шансы на создание Латиноамериканско-Североафриканской валютной зоны). Почему?

Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить специфику Латинской Америки в мировой системе разделения труда. В XIX веке она играла роль современной Юго-Восточной Азии для тех же США, то есть была источником сырья и дешевой рабочей силы. Именно отсюда взялась пресловутая "доктрина Монро", которая рассматривала этот регион как, фактически, колониальную территорию, с точки зрения интересов Вашингтона.

Отсюда довольно специфическая социальная структура общества в ЛА. Очень небольшая прослойка олигархов (которые имели долю от продажи природных богатств), очень большая, по сравнению с Западной Европой, доля обслуги, и колоссальный объем очень бедных людей, из которых черпается эта самая рабочая сила.

Обслуга включала в себя и врачей, учителей, профессоров, и архитекторов, художников, и, что важно, военных. Их уровень жизни был сильно выше, чем у их аналогов в Европе (поскольку обслуга олигархов всегда получает больше), именно они дали миру пресловутую плеяду революционеров 40-х - 60-х годов ХХ века (отец Че Гевары был архитектор, сам он был врачом по образованию), до тех пор, пока в 60-е - 70-е годы не начался постепенный экономический крен США в Африку и Юго-Восточную Азию.

В этот момент в ЛА начались проблемы. Именно в этот период резко обострились общественные противоречия, поскольку существенно снизился приток денег в экономику ЛА (тут и кризис 70-х сказал свое слово). Как следствие, начался очень важный процесс: обслуга (армия, в первую очередь) начала самостоятельную политику, направленную на то, чтобы заставить своих олигархов вкладывать деньги в национальную экономику. Кроме того, нужно было затормозить серьезные "левые" процессы (очень усиленные кубинским примером).

В целом, этот процесс завершился успешно, разного рода хунты и полухунты (от Пиночета до Чавеса) проблему с реальным "левым" движением решили и США немножко успокоились. Нужно отдать себе отчет: тот же Чавес, несмотря на свою риторику, был именно американским проектом, направленным на то, чтобы канализировать протестное движение в правильном направлении (и ни в коем случае не сделать его конструктивным).

После окончательной победы банкиров-либералов в США экономические проблемы ЛА стабилизировались, поскольку мировую экономику залил поток эмиссионных по происхождению денег. А вот после начала кризиса, в 2008 году, они возобновились на новом этапе. В этот момент стало понятно, что банкиры больше денег не дадут, но при этом во внутреннюю политику стран ЛА лезть не хотят (поскольку считают, что то, что нужно, они и так контролируют). И начали проявляться серьезные тенденции, направленные на возникновение новой валютной зоны, Латинской Америки с Южной Африкой (как мы и писали в "Закате империи доллара…" еще в начале 2000-х годов).

Кстати, там же мы говорили о том, что зона эта проблематична, поскольку если в США произойдет смена правящей элиты и в рамках новых, консервативных тенденций, возродится концепция "доктрины Монро", то, с учетом специфики консервативной государственной элиты стран ЛА (сформировавшейся именно как обслуга проамериканских олигархов), ситуацию можно будет повернуть вспять.

Собственно, именно это и произошло (как и в Австралии, кстати). Приехал Бэннон и быстренько организовал "правильные" выборы в Аргентине и Бразилии (главные страны континента, без которых никакие проекты невозможны), после которых победили махровые консерваторы. Это, с одной стороны, ослабило либеральных банкиров, а с другой - полностью закрыло любые решения, направленные на проект создания собственной валютной зоны. Просто потому, что их стало некому реализовывать на практике.

Новое руководство Бразилии откровенно проамериканское (что частично скрывает под видом консерватизма и близости к консерватору Трампу) и, с учетом новой политики "изоляционизма" Трампа (а отсюда и до "доктрины Монро" недалеко), может начать получать большие инвестиции из США (в том числе, выводимые из ЮВА и других регионов мира). Поскольку государственные элиты стран ЛА готовы вернуться к логике "обслуги" (их личные доходы при этом сильно вырастут), а основную добавленную стоимость будут получать в США, такая конструкция всех устроит.

Ну, точнее, она не устроит народные массы (которые уже стремительно беднеют, по мере сокращения эмиссионного долларового потока), но их мнение уже никто спрашивать не будет. Весьма возможно, что уровень "демократизации" в странах Латинской Америки вновь упадет, но, с учетом современных технологий, вероятность повторения истории с Кубой или Никарагуа становится ничтожной. Так что, скорее всего, если Трамп не проиграет свою игру в Вашингтоне, то контроль США над Латинской Америкой восстановится.

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546941660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №805
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года №864
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2018 года №875
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №890
- Кадровые перестановки
- О платежном балансе Республики Казахстан
- Казахстан получил право готовить миротворцев стран-членов ООН
- Фрилансеры, совмещающие работу и имеющие трудовые договоры, освобождаются от обязательств по уплате обязательных пенсионных взносов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  