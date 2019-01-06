 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РусишПатриотишы. О "французском гражданстве" Пескова и "израильском ВНЖ" подмосковного губернатора Воробьева, - А.Иванов
13:05 08.01.2019

Популярный Telegram-канал "Кремлевский безБашенник" (связанный с одной из групп в Администрации Президента) сообщает, что президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков якобы обладает французским гражданством: "Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков имеет гражданство Франции. Нынешняя супруга Пескова - Татьяна Навка - имеет гражданство США (чего никто и не скрывает - Прим.). Дети Пескова - Ники, Елизавета, Мика и Дени - граждане Великобритании. Для Ники (Николай), Мики (Михаил) и Дени (Даниил) основной разговорный язык - английский. Для Елизаветы- французский. Общая дочь Пескова и Навки - Надежда - имеет (кроме российского) гражданство США и Франции".

Это не первый подобный вброс от авторов данного Telegram-канала. Вечером 5 января они выдали еще одну "сенсацию": "Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев имеет ВНЖ Испании и ВНЖ Израиля. Губернатор Красноярского края Александр Усс имеет ВНЖ Германии. Губернатор Ростовской области Василий Голубев имеет гринкарту США. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский имеет гринкарту США". Ну, по поводу Козака мы глубоко сомневаемся...

Ранее они утверждали, в частности, что депутат Госдумы от "Справедливой России", 1-й заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков тоже якобы имеет гринкарту США. Как мы уже писали, сын недавнего единоросса Ремезкова Степан учился в элитных частных школах Великобритании (Malvern College, Fettes College, CATS Canterbury College), потом переехал в США, где успешно окончил военный колледж Valley Forge ("Благодаря этому превосходному образованию, я приобрел свои фундаментальные жизненные ценности: долг, честь, верность и мужество", – сообщил паренек в соцсети) и Школу бизнеса имени Фрэнка Дж. Зарба престижного нью-йоркского университета Хофстра. Сын Николай находится в Британии, дочурка Маша - в Австрии (которую красавица-гимнастка с гордостью представляет на международных соревнованиях).

Также "Кремлевский безБашенник" поведал о британском гражданстве депутата Госдумы от "Единой России", мультимиллионера и бывшего "красного директора" Николая Борцова, о гринкарте США вице-спикера ГД Игоря Лебедева (Жириновский-младший) и т. д.

Поклеп? Наглое вранье? Самой собой, кхе.

Еще раз обращаем внимание: этот Telegram-канал не является оппозиционным, белоленточным и т. д. Публикация таких вбросов свидетельствует лишь об очередном обострении верхушечных межклановых разборок (праздники - не помеха).

Алексей Иванов
7 янв. 19

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546941900
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