"Дерьмовая реформа" - лебединая песня Роскабмина Медведева

13:08 08.01.2019

Тверской губернатор выступил с публичной критикой медведевского кабмина



1.01.2019 в подавляющем большинстве регионов РФ началась "мусорная реформа" (в городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - ее старт отсрочен до 1.01.2022). Уборкой, сортировкой, переработкой и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) теперь должны заниматься отобранные по конкурсу региональные операторы. Меняются тарифы, плата за коммунальную услугу по вывозу мусора резко возрастает.



Цель реформы прекрасна: создание эффективных механизмов обеспечения чистоты во дворах, ликвидация нелегальных мусорных свалок. Но жители многих российских городов сразу столкнулись с перебоями в плане вывоза мусора. Соответствующие сообщения приходят из Подмосковья, Самарской, Тверской, Волгоградской, Оренбургской, Новосибирской, Калининградской, Саратовской, Ростовской, Ульяновской, Омской, Магаданской, Тульской областей, Бурятии, Красноярска, Перми, Барнаула, Якутска и др. Многочисленные горькие шутки про "реальный Год Свиньи" доносятся из разных регионов страны. "Разве мусорная реформа заключается в отмене вывоза мусора?", - вопрошают пользователи Сети. Ну а либералы опять получили возможность поглумиться всласть.



Губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе посещения г. Осташков (в связи с подготовкой празднования Рождества Христова) произнес любопытную речь. В возникновении мусорного коллапса он обвинил медведевский кабмин. По словам Рудени, мусорные завалы во дворах и дефицит контейнеров - прямое следствие работы правительства РФ и премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет "Тверская правда".



"Ни один регион в России не готов к мусорной реформе. Нет мощностей, нет инвесторов, нет полигонов. Проводить реформу в этих условиях - преступление. Это был передел рынка в интересах крупных олигархов, таких как Ротенберг и Чайка. Правительство России не только ввело в заблуждение президента России, но и нисколько не помогло регионам. В результате, мы имеем, что имеем: мусор в Тверской области вывозят через раз, из дворов исчезли контейнеры, а региональный оператор не справляется со своими функциями", - заявил Руденя.



Он добавил, что не планирует принимать каких-либо кадровых решений и, тем более, не намерен выделять из областного бюджета средства на исправление ситуации: "Кто создал проблему, тот пусть ее и решает. Мы доложили о ситуации президенту России".



"Каждый регион может решать, какую систему он хочет - частную или государственную. Мы пошли по пути государственной. Считаю, что мы не готовы к частной. Кто придет нам на смену, могут принять решение: будут ли они приватизировать мусор или нет. Пока же полигоны будут в областной собственности. Возить мусор мы можем самостоятельно. Но, учитывая, что есть коммерсанты, которые этим занимались, мы бы не хотели, чтобы они разорились. Поэтому мы готовы на год, два или три взять их на субподряд, дать возможность им сориентироваться и потом уйти в другой бизнес. Страна прошла несколько этапов приватизации - энергоактивов и ЖКХ. Сегодня идет приватизация мусора. Что входит в систему оборота отходов? В первую очередь - люди, которые генерируют мусор. Далее они его куда-то выбрасывают. Мусор везут на площадки временного хранения и сортировки - по новой системе. А оттуда отходы везутся в сортированном виде или все вместе на полигон. Таких полигонов в Тверской области всего три", - отметил губернатор.



Игорь Руденя (бывший инспектор уголовного розыска ГУВД Москвы, экс-директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства РФ, человек главы "Ростеха" Сергея Чемезова):



"Первый политический скандал года инициировал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В мусорном кризисе виновато правительство и лично Медведев. Руденя сказал об этом в Осташкове, как бы на периферии, но в прессу слили речь выверенную, федерального масштаба, точно бьющую в цель. Выверенность в чем: Руденя обозначил вполне адекватную альтернативу решения мусорных проблем: забрать свалки, полигоны и уборку мусора в госсобственность. Частникам чтобы не разориться - субподряд. Как и в истории с переходом на цифровое телевидение - смотрится как пилотный проект. Руденя сообщил также о том, что президент в курсе. Полагаю, пилотный проект одобрен. Но что кроется за публичностью выступления? Конечно, очередной виток борьбы Ростеха за контроль поста премьера. Интересно", - резюмирует Telegram-канал "Пяр во время чумы".



Алексей Иванов

7 янв. 19