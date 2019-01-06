Звони "111". В Кыргызстане создали "штабы по пресечению насилия в отношении детей"

17:50 08.01.2019

По всему Кыргызстану созданы штабы по пресечению жестокого обращения и насилия в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития КР во вторник.



В настоящее время проводится подворовой обход семей с целью выявления детей, оставленных на попечение престарелым родителям, родственникам или знакомым.



Минсоцразвития призывает граждан быть более внимательным к окружающим людям - соседям, семьям, где дети воспитываются в отсутствии родителей. И при первых тревожных признаках жестокого обращения, избиения, насилия в отношении детей, незамедлительно сообщать в штабы, либо позвонить по телефону доверия для детей "111".