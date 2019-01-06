В Кыргызстане образован Институт бизнес-омбудсмена

17:52 08.01.2019

Абылгазиев подписал постановление об образовании института бизнес-омбудсмена



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства Кыргызской Республики об образовании института бизнес-омбудсмена - уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР во вторник.



Как отмечается, деятельность бизнес-омбудсмена будет направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей и соблюдения их органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждений и государственных предприятий и должностными лицами.



Бизнес-омбудсмен будет содействовать прозрачности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления с целью предотвращения нарушений прав и/или законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в соответствии с возложенными на него задачами и полномочиями.



У бизнес-омбудсмена будет свой секретариат, который будет рассматривать обращения и жалобы предпринимателей. Бизнес-омбудсмен и секретариат не являются государственными органами и не подотчетны им.



Уточняется, что должность бизнес-омбудсмена может занять любой гражданин (в том числе иностранный). Бизнес-омбудсмен будет избираться на должность сроком на пять лет. При этом один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.



Финансирование деятельности бизнес-омбудсмена осуществляется за счет средств международных партнеров по развитию.