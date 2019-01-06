В Узбекистане начался суд над экс-генпрокурором Кадыровым, обвиняемым во всех тяжких

17:55 08.01.2019

Юнусабадский районный суд по уголовным делам начал процесс над бывшим генеральным прокурором Рашидом Кадыровым, его обвиняют во взятке и вымогательстве, сообщает РИА Новости.



Как заявили журналистам представители судебных органов, заседания будут проходить в закрытом режиме.



По делу бывшего генпрокурора Узбекистана Кадырова арестован 21 фигурант

Кадырова задержали в конце февраля 2018 года, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, которые предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.



Всего обвинение предъявлено 24 фигурантам, в том числе сыну экс-прокурора Алишеру Кадырову, последний также объявлен в международный розыск.



В июне Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в ходе расследования задержало бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи, прошли обыски в жилых и нежилых объектах.