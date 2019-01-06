Чиновники Узбекского минобра отказались от российских учителей

20:00 08.01.2019

ЧИНОВНИКИ УЗБЕКСКОГО МИНОБРА ОТКАЗАЛИСЬ ОТ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Министерство образования Узбекистана отказалось от возможности пригласить в школы республики российских учителей, заявил посол РФ Владимир Тюрденев.



Как сообщил дипломат, мы обратились с предложением отправки учителей в министерство народного образования Узбекистана: там долго думали, но потом отказались. В качестве справедливой альтернативы министерство предложило увеличить число отправляемых в Россию на курсы повышения квалификации учителей,, а также на подготовку в Российских центрах на территории республики.



По словам Тюрденева, свой отказ министерство мотивировало тем, что в Узбекистане большое количество школ с русским языком обучения, поэтому охватить их все будет крайне сложно, а это вызовет своего рода диссонанс в плане распределения кадров.



Ранее руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика отмечал, что Россия предлагала отправить в Узбекистан значительно больше учителей, нежели чем в Таджикистан.



Россия была готова подобрать квалифицированных педагогов, платить им специальную зарплату. В принципе у нас требования небольшие, чтобы местная сторона предоставила жилье и необходимые условия для работы, информировал Шулика.