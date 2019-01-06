Ташкентская резиденция Николая Романова, внука Николая I, снова станет музеем (фото)

00:42 09.01.2019

В ТАШКЕНТЕ "ОЖИВЯТ" ОСОБНЯК НИКОЛАЯ РОМАНОВА



Ташкентская резиденция Николая Романова, внука Николая I , снова станет музеем. Об этом сообщила замминистра культуры Узбекистана Камола Акилова.



Она была построена в 1891 году из жженого кирпича. Здесь жил опальный член царской семьи. Он был обвинен в краже фамильных драгоценностей ради своей американской любовницы и выслан в наказание на окраину империи под надзор полиции.



Николай Константинович прославился своими бурными романами, прокладкой оросительных каналов в Голодной степи и под Ташкентом, осушением болот, внедрением культурных сортов хлопчатника, открытием первого летнего кинотеатра. Его коллекция картин и скульптур и сегодня составляет главное богатство Национального музея искусств.



Романов умер при загадочных обстоятельства в январе 2018 года. Он завещал новой власти все свои художественные произведения с условием, что в особняке будет открыт музей для народа.



Впоследствии в резиденции размещался республиканский Дворец пионеров. В годы независимости тут был Дом приемов узбекского МИД.



По словам Акиловой, коллекция князя может вернуться "домой", что превратит его в уникальный туристический объект.