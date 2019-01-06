Требование к Токио: Хотите Курилы? Отдайте ваш Хоккайдо!

00:46 09.01.2019 Исторические факты позволяют Москве претендовать на часть территории Японии



Сергей Аксенов

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Федор Бирюков



Почувствовав слабость Кремля в курильском вопросе, его готовность обсуждать условия мирного договора, Япония вцепилась в Россию мертвой хваткой.



Теперь в качестве "пряника" Токио предлагает Москве отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с южными Курильскими островами. Соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором, пишет газета Yomiuri.



На предыдущем этапе Япония и вовсе пыталась "подкупить" российских граждан, проживающих на Курилах, обещаниями не переселять их с занимаемых сейчас земель и даже выплатить некие суммы.



По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сейчас наступил "решающий момент" в переговорах о статусе островов. На днях на могиле своего отца в городе Нагато политик поклялся сделать все возможное для того, чтобы Южные Курилы стали японскими.



Если этого не случится, японскому премьеру, чтобы сохранить лицо, очевидно, придется сделать харакири. А значит, он пойдет на любые уловки, ухищрения, чтобы добиться своего. К сожалению, его визави - президент РФ, при обсуждении курильского вопроса решительности не демонстрирует.



Так, в ходе декабрьской пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия не считает текущую ситуацию нормальной и искренне стремится к заключению с Японией мирного договора ради "урегулирования отношений". Подобное миролюбие вызывает непонимание у большинства россиян.



Правда, президент РФ напомнил о размещении американской военной инфраструктуры на японской Окинаве. Действительно, обещание СССР передать острова, зафиксированное в декларации 1956 года, напрямую увязывалось с отказом Токио от американских баз.



Этого, однако, не предвидится. Вашингтон поторопился уведомить Токио о том, что не может гарантировать не размещение своих баз на Курилах в случае передачи их Японии. Именно так и надо разговаривать с побежденными державами. Странно, что этого не понимают в Кремле.



Учитывая моральную неготовность наших дипломатов занимать жесткую позицию, властям РФ можно посоветовать использовать какой-нибудь хитрый ход. Например, выдвинуть Токио симметричные территориальные претензии с тем, чтобы усилить свою переговорную позицию.



Такой претензией могло бы стать требования вернуть России остров Хоккайдо. На первый взгляд, эта идея выглядит слишком экстравагантной, однако у нее имеется вполне подходящее историческое обоснование. Ничуть не менее убедительное, чем притязания на Курилы проигравшей войну Японии.



Напомним, российские казаки впервые появились на острове Хоккайдо еще в 17 веке, когда никаких этнических японцев там не было и в помине. Тогда на острове проживали айны (сейчас они живут на нашем Сахалине), которые воевали с японцами не только на Хоккайдо, но и на севере острова Хонсю.



По итогам экспедиции Шабалина и Антипина айны были записаны российскими подданными и обложены налогами. Когда японцы прибыли на Хоккайдо, их встретили православные айны, да еще и с русскими именами и фамилиями.



Кстати, Хоккайдо был включен в "Пространственное землеописание Российского государства", составленное при Екатерине II. И почему сейчас Россия должна отказываться от открытых ее первопроходцами территорий? Да еще и отдавать Японии Курилы. Этак у нас и Сахалин однажды заберут.



- Потрясать древними манускриптами - это нормальная дипломатическая практика, - говорит историк Алексей Волынец. - Можно также припомнить японцам учиненный ими геноцид айнов.



На претензии Токио по поводу Курил в России могли бы начать использовать лозунг "Хоккайдо - русский остров!". Это может быть инициативой неофициальных структур, не МИД, а каких-нибудь "народных" дипломатов, неформальных политических структур.



Кстати, подобный подход используют наши стратегические союзники - китайцы, в случае спора вокруг островов Сенкаку. Ведь лучшая оборона - нападение.



А вот директор Института свободы Федор Бирюков считает, что России вообще не стоит прибегать ни к каким ухищрениям, а следует принципиально отказаться от переговоров по Курилам.



- Предположение о сдаче Курил - это серьезная капитуляция. Даже несмотря на небольшой размер островов. Здесь мы имеем дело, прежде всего, с имиджевой проблемой.



"СП": - Почему бы России не поставить Японию в положение обороняющейся стороны, потребовав от нее передачи Хоккайдо. Ну, а если нет, то и Курил им не видать…



- Это, конечно, можно сделать в качестве политического троллинга. Но этим можно заниматься еще лет сто.



Мне кажется, что Москве пора бы заявить о принципиальном не рассмотрении темы передачи островов. Надо этот вопрос снять. Твердо дать понять, что пока Российская Федерация существует, этого не будет никогда. Пусть Япония предъявляет свои претензии хоть тысячу лет, мы не будем это рассматривать.



"СП": - Именно такую позицию занимал СССР в постхрущевскую эпоху. И отсутствие мирного договора никого не беспокоило…



- Вопрос мирного договора тоже во многом психологический. Нам этот договор не нужен. По итогам Второй мировой войны Япония - поверженная держава, а Россия - правопреемница державы-победителя. Нет темы для торга. Не хочет Токио подписывать мирный договор, пусть не подписывает.



Москве же надо заявить, что мы может подписать мирный договор, но без решения территориального спора. И закрыть вопрос Курил навсегда.



"СП": - Россиян соблазняют выгодами экономического сотрудничества в случае подписания мирного договора…



- Его отсутствие никак не помешает ни нашим торговым, ни политическим отношениям. А в перспективе, если заняться работой с японскими политическими кругами, экономических выгод можно добиться путем лоббизма, путем встречных взаимовыгодных предложений.



"СП": - Действительно, однажды японская "Тошиба" продала СССР высокоточные станки для производства винтов для субмарин. На Западе был жуткий скандал… Но как же самурайская честь?



- Самурайская честь японцев может отступить перед прагматичными предложениями. Это типично для послевоенных японцев.



"СП": - А может, Путин просто водит их за нос, бесконечно обещая, откладывая решение курильского вопроса на потом?



- Здесь мы сталкиваемся с тактикой "тысячи надрезов", когда каждый надрез наносит минимальный ущерб, но в целом крови теряется много. Надо понимать, что любое послабление Москвы в этом плане, даже гипотетическая отложенная передача Курил будет сокрушительна для имиджа российской власти. Прежде всего, во внутренней политике. Это будет слом одной из важнейших "костей" российского государства. Источник - СвободнаяПресса

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