Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец Аламафруз Абдуллаев: я не звезда и не жду награды

00:48 09.01.2019

Тридцать первого декабря Аламафруз Абдуллаев, как обычно, проснулся рано утром, чтобы совершить намаз. Услышав взрыв, он накинул куртку и выбежал на улицу. Парень еще не знал, что спасет жизни восьми человек. В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан он твердо заявил: каждый истинный мусульманин поступил бы так же.



ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Последний день ушедшего года омрачила страшная трагедия. Взрыв газа, произошедший в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, унес жизни, как выяснилось позже, 39 человек. Одним из первых на месте происшествия - даже до приезда спасателей - оказался узбекистанец Аламафруз Абдуллаев. Он живет по соседству.



Парень спас восемь человек, работал вместе с сотрудниками МЧС. Карабкался по завалам, тушил огонь, разбирал обломки. И нет, героем себя не чувствует. Благодарности не ждет.



"После этого случая не чувствую себя героем или звездой. Знаем, что истинные мусульмане все добродушные, всегда помогут другим", - сказал Аламафруз.



Молодой человек родился в Сурхандарьинской области, учился в колледже в Термезе, потом переехал в Россию. Живет там уже восьмой год.



"Если честно, мне здесь нравится. У меня много друзей, здесь живут мои дяди", - рассказал Аламафруз.



Гражданство пока не получил, но планирует. "Не помешало бы". Но о родине он тоже не забывает.



"Горжусь, что я гражданин Узбекистана. Очень сильно люблю свою страну", - признался парень.



В свободное от работы время молодой человек занимается кудо - это вид боевых единоборств. За плечами уже третье место на соревнованиях по Челябинской области.