 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хрюшкин год... Грузины умирают от свиного гриппа
07:22 09.01.2019

В минздраве сообщают, что основными причинами летального исхода являются хронические заболевания пациентов или несвоевременное обращение к врачам.

Жертвами вируса свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А) в Грузии за последний месяц стали 13 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию "Рустави".

"По причине распространения вируса H1N1 все масштабные клиники страны объявили карантин. Медучреждения работают в чрезвычайном режиме... по последней информации, лабораторно подтверждено 162 случая вируса H1N1, умерли 13 граждан, лабораторно подтверждено десять смертельных случаев", - сообщает ТВ на своем сайте.
Информация о новых жертвах вируса распространяется в СМИ и социальных сетях ежедневно. При этом глава Национального центра по контролю за заболеваниями минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам во вторник, что "лабораторно подтверждено всего 10 смертельных случаев заболевания гриппа, среди них есть H1N1".

В минздраве сообщают, что основными причинами летального исхода являются хронические заболевания пациентов или несвоевременное обращение к врачам. В министерстве призывают всех граждан сделать себе и детям сезонные вакцинации и соблюдать меры гигиены, а в случае появления симптомов гриппа сразу же обращаться в больницу.

Пользователи соцсетей в Грузии жалуются на то, что бригады скорой помощи либо опаздывают на несколько часов, либо вовсе не приезжают на вызов. Еще одной причиной для паники стал кратковременный дефицит одного из популярных противовирусных лекарств в аптеках страны. Вскоре минздрав Грузии из собственных запасов передал 800 упаковок препарата четырем аптечным сетям, а 10 января на склады будут доставлены запланированные партии.

В разговоре с РИА Новости родитель первоклассника тбилисской общеобразовательной школы N 55 Мако Кирия заявила, что "группа родителей подала заявление в министерство с требованием продлить зимние каникулы и объявить в школах карантин". Такого же мнения придерживаются родители детей из детских садов.

Депутат, председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Мариам Джаши сообщила журналистам, что парламентарии ждут до конца недели позиции министерства здравоохранения по вопросу продления зимних каникул, после чего "начнутся консультации".

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547007720
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