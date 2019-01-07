50% зарплаты удержат у хокимов и министров в Узбекистане за плохое продвижение инвестпроектов

09:26 09.01.2019

50% зарплаты удержат у хокимов (глав администраций) и министров в Узбекистане за плохое продвижение инвестиционных проектов, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 8 января состоялось видеоселекторное совещание по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов, намеченных на 2019 год.



Как отмечает пресс-служба главы государства, будет организована новая система для расширения масштабов проектов с участием прямых иностранных инвестиций в регионах и отраслях, установления строгого контроля за их реализацией.



В соответствии с ней на первом этапе хокимы областей, посещая раз в неделю один район или город, установив взаимодействие с послами, следует далее, организуют работу по привлечению прямых иностранных инвестиций. Руководители отраслей, таким же образом, раз в неделю посещают одну область и вместе с местными предприятиями организуют работу по ускорению реализации действующих и формированию дополнительных инвестиционных проектов.



"По результатам в отношении хокимов и руководителей отраслей будут приниматься меры поощрения или наказания в виде удержания 50% заработной платы", - говорится в сообщении.