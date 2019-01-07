Двум экс-мэрам Бишкека предъявлено обвинение в коррупции при строительстве школы в "Калыс-Ордо"

10:07 09.01.2019

Главным следственным управлением ГКНБ Кыргызской Республики завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при строительстве школы в ж/м "Калыс-Ордо" в г.Бишкек. Сообщает ГКНБ КР.



"Окончательное обвинение по статье 303 (коррупция) предъявлено бывшим мэрам г.Бишкек К.Кулматову и А.Ибраимову, бывшему руководителю ОГУКС мэрии г.Бишкек С.О. и руководителям аффилированных с ними частных компаний К.Ш. и С.А.", - говорится в сообщении.



Так, под руководством бывших мэров, строительство школы велось с многочисленными нарушениями действующего законодательства в сфере госзакупок и строительства. Строительство школы было произведено без наличия проектно-сметных, разрешительных и иных необходимых документов, подрядные организации были привлечены без проведения тендера, по коррупционной схеме. Финансовые средства были перечислены на счета указанных компаний без законных оснований, отчетность за использованные деньги со стороны подрядчиков велась без соблюдения действующих нормативов, а в отдельных случаях вовсе не велась.



В результате на строительство школы в 1,5 этажа мощностью в 660 ученических мест были израсходованы 2 млн. долларов США, выделенных в виде гранта компанией ТВЕА и 114 млн. сомов, выделенных из городского бюджета. Тогда как правительством республики изначально в регионах предусматривалось строительство двух школ на 1000 ученических мест на сумму в 2,0 млн. долларов США. Установленный следствием ущерб по делу составил 95 млн. сомов.



В настоящее время проходит ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, по завершению которого дело будет направлено в Генеральную прокуратуру республики для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.