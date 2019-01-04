 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.01.2019
12:39  Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке
12:38  Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:34  КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН
12:10  Аркадаг уволил первых в новом году 7 нерадивых этрапных хякимов
12:06  Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"
12:03  Клеветал на полицию. Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме
12:01  Елбасизм плюрализма. В Астане оперативно "винтят" журналистов, снимающих акции протеста
11:58  Лейтенант Хайдаров "случайно" застрелил майора Олимиена. Нарко-разборки на таджико-афганской границе
11:45  В Монголии арестован бывший генпрокурор страны Дорлигжав. Крал по-братски
11:30  Памятник мудрости. Аркадаг задумался куда использовать вырытое в Каракумах озеро "Алтын Асыр"
11:27  Экс-глава компании Zeromax Миродил Джалолов вышел из Ташкентской тюрьмы
11:19  На границе Казахстана с Кыргызстаном наведут порядок. Построят стену?
11:13  "Нуршашкан", "Нур Алатау", "Нуркент" и т.п. нур-тушканы. 27 микрорайонов Алматы получили новые названия
11:10  Ты тряси, тряси смартфон... Елбасы указал сократить рекламу
10:45  Армяне не бегут из Караганды, просто уехали на похороны, - депутатка Микаелян нагнетает спокойствие
10:43  Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"
10:07  Двум экс-мэрам Бишкека предъявлено обвинение в коррупции при строительстве школы в "Калыс-Ордо"
09:26  50% зарплаты удержат у хокимов и министров в Узбекистане за плохое продвижение инвестпроектов
07:22  Хрюшкин год... Грузины умирают от свиного гриппа
00:48  Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец Аламафруз Абдуллаев: я не звезда и не жду награды
00:46  Требование к Токио: Хотите Курилы? Отдайте ваш Хоккайдо!
00:42  Ташкентская резиденция Николая Романова, внука Николая I, снова станет музеем (фото)
Вторник, 08.01.2019
20:00  Чиновники Узбекского минобра отказались от российских учителей
17:55  В Узбекистане начался суд над экс-генпрокурором Кадыровым, обвиняемым во всех тяжких
17:52  В Кыргызстане образован Институт бизнес-омбудсмена
17:50  Звони "111". В Кыргызстане создали "штабы по пресечению насилия в отношении детей"
13:08  "Дерьмовая реформа" - лебединая песня Роскабмина Медведева
13:05  РусишПатриотишы. О "французском гражданстве" Пескова и "израильском ВНЖ" подмосковного губернатора Воробьева, - А.Иванов
13:01  Снова "задний двор" США. О новом президенте Бразилии, - Михаил Хазин
12:27  Президент Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уходит в отставку
12:13  В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм
10:25  Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе
09:19  Курды уходят за Евфрат: сирийское небо закроют для Турции?
08:04  Юная балерина из Кыргызстана Ясмин Джанботоева получила гран-при на конкурсе в Санкт-Петербурге
00:39  Забытые солдаты Империи-8. Поручик Гаврила Петелин - разрушитель Пишпека и устроитель казахстано-китайской границы
Понедельник, 07.01.2019
20:04  УзбМВД: Елка в Коканде сгорела от замыкания
20:03  Узбекских блогеров возьмут "под колпак"
19:54  "Чайка" - сдох. В центре казоблцентра Атырау сносят заброшенный VIP-поселок
19:46  "До скорой встречи". Беглый экс-премьер Бабанов обещает кыргызам скоро вернуться
19:17  В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты
19:11  Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров
19:05  Руководство Атырауского облОНО посажено в СИЗО. За взятки
19:01  В Таджикистане в Вахше нашли тело полковника Холмуродова, утонувшего в декабре
18:59  В системе МВД Узбекистана начала действовать Служба пробации
18:05  Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс
16:56  В Бишкеке митингуют за депортацию граждан Китая
16:13  В Караганде сотни протестующих казахов осадили УВД. Требуют наказать армян
15:12  Узбекская Рублевка: видео с самой богатой улицы Ташкента
15:07  Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске
15:01  "Четверых убила прикладом". Как 20-летняя девушка Мария Байда в рукопашной уничтожила взвод нацистов
14:54  Габонские "демократы" утром свергли своего президента старого коррупционера Али Бонго, но к обеду их... переловили
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"
10:43 09.01.2019

Тегеран обвиняют в организации подрыва американского пассажирского самолета над Локерби

Иранское агентство Iran.ru представило новую версию исторической катастрофы американского пассажирского лайнера, который был взорван диверсантами над шотландским городком Локерби. По традиционной версии считается, что взрыв этого пассажирского самолета организовали ливийские спецслужбы. Однако Iran.ru предлагает более логичную версию: подрыв американского лайнера якобы организовал Тегеран в отместку за катастрофу иранского пассажирского самолета, который был сбит по ошибке американцами за полгода до подрыва американского самолета над Локерби. Об этом, как сообщает Iran.ru, рассказала родственница одного из палестинских террористов, которых финансировал Тегеран. Если западная пропаганда воспользуется показаниями родственницы палестинского диверсанта, то это может стать началом новой кампании демонизации Ирана. Аналогичная компания запада против "ливийского режима" закончилась гибелью лидера Муамара Каддафи, который взял на себя ответственность за участие ливийских диверсантов в подрыве американского лайнера над Локерби.

Дочь бывшего террориста заявила, что авиалайнер, взорвавшийся в 1988 году над шотландским городом Локерби был уничтожен не Ливией, а палестинскими террористами, которым заплатил иранский режим, сообщает агентство Iran.ru. Дочь бывшего террориста рассказала, что ее отец перед смертью якобы признался своей супруге, но не ей самой, что лидер его ячейки Ахмад Джибриль возглавлял операцию 1988 года по уничтожению рейса Pam Am 103, с помощью взрывчатки, хранившейся в чемодане в багажном отделении. О этом сообщает и британская Daily Mail. Газета отмечает, что ее утверждение добавляет доверия к теории о том, что Тегеран заказал атаку на рейс, следовавший в Нью-Йорк, перевозивший, в основном, американцев для отместки за расстрел иранского пассажирского самолета с 290 пассажирами за пять месяцев до этого.

В 2001 году сотрудник ливийской разведки Абдельбасет аль-Меграхи был признан виновным в убийстве всех 270 человек, погибших во время взрыва самолета над городом Локерби. Теперь 43-летняя иорданка Саха Крисат заявила, что ее отец получил от Тегерана миллионы фунтов для организации взрыва американского самолета.

Суд по делу о теракте над Локерби, вынесший вердикт 31 января 2001 года, установил виновность во взрыве сотрудника ливийских спецслужб и двоюродного брата одного из ближайших соратников Муамара Каддафи Абдельбассета Али Махмеда Аль-Меграхи. В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса Pam Am 103. Ливия заявила, что не признает вину за теракт. Однако признает причастность к нему официальных лиц ливийского государства. В соответствии с соглашением, достигнутым между представителями Ливии, Великобритании и США, Ливия выплатила семье каждого из погибших по 10 млн долларов, напоминает Iran.ru.

Не являются ли новые обвинения Ирана частью кампании демонизации иранского режима в глазах мировой общественности в преддверии нового военного конфликта, затеваемого Израилем и США в ближневосточном регионе – задается вопросом Iran.ru.

Иван Шварц
4.01.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547019780
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется единый совокупный платеж
- Пост раздора
- Полюс должен притягивать других
- Социальный маразм превратится в расизм?
- В МВД рассказали о причинах смертельной драки в ресторане Караганды
- Бывший полицейский устроил массовую аварию в Алматы
- Завершено расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "Казтелерадио"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  