Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"

10:43 09.01.2019

Тегеран обвиняют в организации подрыва американского пассажирского самолета над Локерби



Иранское агентство Iran.ru представило новую версию исторической катастрофы американского пассажирского лайнера, который был взорван диверсантами над шотландским городком Локерби. По традиционной версии считается, что взрыв этого пассажирского самолета организовали ливийские спецслужбы. Однако Iran.ru предлагает более логичную версию: подрыв американского лайнера якобы организовал Тегеран в отместку за катастрофу иранского пассажирского самолета, который был сбит по ошибке американцами за полгода до подрыва американского самолета над Локерби. Об этом, как сообщает Iran.ru, рассказала родственница одного из палестинских террористов, которых финансировал Тегеран. Если западная пропаганда воспользуется показаниями родственницы палестинского диверсанта, то это может стать началом новой кампании демонизации Ирана. Аналогичная компания запада против "ливийского режима" закончилась гибелью лидера Муамара Каддафи, который взял на себя ответственность за участие ливийских диверсантов в подрыве американского лайнера над Локерби.



Дочь бывшего террориста заявила, что авиалайнер, взорвавшийся в 1988 году над шотландским городом Локерби был уничтожен не Ливией, а палестинскими террористами, которым заплатил иранский режим, сообщает агентство Iran.ru. Дочь бывшего террориста рассказала, что ее отец перед смертью якобы признался своей супруге, но не ей самой, что лидер его ячейки Ахмад Джибриль возглавлял операцию 1988 года по уничтожению рейса Pam Am 103, с помощью взрывчатки, хранившейся в чемодане в багажном отделении. О этом сообщает и британская Daily Mail. Газета отмечает, что ее утверждение добавляет доверия к теории о том, что Тегеран заказал атаку на рейс, следовавший в Нью-Йорк, перевозивший, в основном, американцев для отместки за расстрел иранского пассажирского самолета с 290 пассажирами за пять месяцев до этого.



В 2001 году сотрудник ливийской разведки Абдельбасет аль-Меграхи был признан виновным в убийстве всех 270 человек, погибших во время взрыва самолета над городом Локерби. Теперь 43-летняя иорданка Саха Крисат заявила, что ее отец получил от Тегерана миллионы фунтов для организации взрыва американского самолета.



Суд по делу о теракте над Локерби, вынесший вердикт 31 января 2001 года, установил виновность во взрыве сотрудника ливийских спецслужб и двоюродного брата одного из ближайших соратников Муамара Каддафи Абдельбассета Али Махмеда Аль-Меграхи. В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса Pam Am 103. Ливия заявила, что не признает вину за теракт. Однако признает причастность к нему официальных лиц ливийского государства. В соответствии с соглашением, достигнутым между представителями Ливии, Великобритании и США, Ливия выплатила семье каждого из погибших по 10 млн долларов, напоминает Iran.ru.



Не являются ли новые обвинения Ирана частью кампании демонизации иранского режима в глазах мировой общественности в преддверии нового военного конфликта, затеваемого Израилем и США в ближневосточном регионе – задается вопросом Iran.ru.



Иван Шварц

4.01.19