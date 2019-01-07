 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.01.2019
12:39  Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке
12:38  Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:34  КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН
12:10  Аркадаг уволил первых в новом году 7 нерадивых этрапных хякимов
12:06  Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"
12:03  Клеветал на полицию. Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме
12:01  Елбасизм плюрализма. В Астане оперативно "винтят" журналистов, снимающих акции протеста
11:58  Лейтенант Хайдаров "случайно" застрелил майора Олимиена. Нарко-разборки на таджико-афганской границе
11:45  В Монголии арестован бывший генпрокурор страны Дорлигжав. Крал по-братски
11:30  Памятник мудрости. Аркадаг задумался куда использовать вырытое в Каракумах озеро "Алтын Асыр"
11:27  Экс-глава компании Zeromax Миродил Джалолов вышел из Ташкентской тюрьмы
11:19  На границе Казахстана с Кыргызстаном наведут порядок. Построят стену?
11:13  "Нуршашкан", "Нур Алатау", "Нуркент" и т.п. нур-тушканы. 27 микрорайонов Алматы получили новые названия
11:10  Ты тряси, тряси смартфон... Елбасы указал сократить рекламу
10:45  Армяне не бегут из Караганды, просто уехали на похороны, - депутатка Микаелян нагнетает спокойствие
10:43  Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"
10:07  Двум экс-мэрам Бишкека предъявлено обвинение в коррупции при строительстве школы в "Калыс-Ордо"
09:26  50% зарплаты удержат у хокимов и министров в Узбекистане за плохое продвижение инвестпроектов
07:22  Хрюшкин год... Грузины умирают от свиного гриппа
00:48  Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец Аламафруз Абдуллаев: я не звезда и не жду награды
00:46  Требование к Токио: Хотите Курилы? Отдайте ваш Хоккайдо!
00:42  Ташкентская резиденция Николая Романова, внука Николая I, снова станет музеем (фото)
Вторник, 08.01.2019
20:00  Чиновники Узбекского минобра отказались от российских учителей
17:55  В Узбекистане начался суд над экс-генпрокурором Кадыровым, обвиняемым во всех тяжких
17:52  В Кыргызстане образован Институт бизнес-омбудсмена
17:50  Звони "111". В Кыргызстане создали "штабы по пресечению насилия в отношении детей"
13:08  "Дерьмовая реформа" - лебединая песня Роскабмина Медведева
13:05  РусишПатриотишы. О "французском гражданстве" Пескова и "израильском ВНЖ" подмосковного губернатора Воробьева, - А.Иванов
13:01  Снова "задний двор" США. О новом президенте Бразилии, - Михаил Хазин
12:27  Президент Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уходит в отставку
12:13  В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм
10:25  Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе
09:19  Курды уходят за Евфрат: сирийское небо закроют для Турции?
08:04  Юная балерина из Кыргызстана Ясмин Джанботоева получила гран-при на конкурсе в Санкт-Петербурге
00:39  Забытые солдаты Империи-8. Поручик Гаврила Петелин - разрушитель Пишпека и устроитель казахстано-китайской границы
Понедельник, 07.01.2019
20:04  УзбМВД: Елка в Коканде сгорела от замыкания
20:03  Узбекских блогеров возьмут "под колпак"
19:54  "Чайка" - сдох. В центре казоблцентра Атырау сносят заброшенный VIP-поселок
19:46  "До скорой встречи". Беглый экс-премьер Бабанов обещает кыргызам скоро вернуться
19:17  В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты
19:11  Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров
19:05  Руководство Атырауского облОНО посажено в СИЗО. За взятки
19:01  В Таджикистане в Вахше нашли тело полковника Холмуродова, утонувшего в декабре
18:59  В системе МВД Узбекистана начала действовать Служба пробации
18:05  Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс
16:56  В Бишкеке митингуют за депортацию граждан Китая
16:13  В Караганде сотни протестующих казахов осадили УВД. Требуют наказать армян
15:12  Узбекская Рублевка: видео с самой богатой улицы Ташкента
15:07  Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске
15:01  "Четверых убила прикладом". Как 20-летняя девушка Мария Байда в рукопашной уничтожила взвод нацистов
14:54  Габонские "демократы" утром свергли своего президента старого коррупционера Али Бонго, но к обеду их... переловили
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Армяне не бегут из Караганды, просто уехали на похороны, - депутатка Микаелян нагнетает спокойствие
10:45 09.01.2019

Депутат от АНК о случае в "Древнем Риме": На армянскую диаспору нет давления
Сегодня более 15 тысяч армян являются гражданами Казахстана.

В кулуарах мажилиса депутат и председатель ОО "Армянский культурный центр "Луйс" Наринэ Микаелян ответила на вопросы журналистов по поводу трагедии, случившейся в карагандском ресторане "Древний Рим", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила Микаелян, давления на армянскую диаспору из-за трагедии нет.

"Давления нет. Просто несколько армянских семей из Караганды уехали на похороны. В те дни скончалась молодая женщина от онкологии в Караганде прямо в эти события. Несколько семей поехали хоронить ее в Армению. Более 15 тысяч армян являются гражданами Казахстана. В Караганде более двух тысяч граждан Казахстана - армяне. Около одной тысячи граждан Армении, кто приехал на заработки", - пояснила она.
Мажилисвумен добавила, что ей "действительно больно от того, что лица армянской национальности участвовали в этом инциденте.

"И мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы разобрались, нашли виновного независимо от национальности, и наказали по закону", - указала депутат.
По ее словам, она узнала о случившемся "чуть позже" и сразу же связалась с армянской общиной, которая находится в Карагандинской области, с Ассамблеей народа Казахстана. С самого первого дня на месте трагедии находился руководитель карагандинской армянской общины.

"Несколько раз он попытался зайти в дом погибшего парня, но, понятно, горе такое большое у родителей. Они уже вчера встретились, переговорили, уточнили, что дело тут не в национальном конфликте, дело в бытовом случае. Это большое горе у родителей, и мы вместе с ними скорбим. Большая утрата не только для родителей, но и для всех нас. Невинно погиб молодой человек в результате такого бытового случая", - подчеркнула парламентарий.
Также Микаелян рассказала, чем занимаются в эти дни этнокультурные центры, в частности, тот, что возглавляет она сама.

"Во всех регионах есть этнокультурные объединения, конечно, мы сами связывались. Вы, наверное, понимаете, что речь идет только об армянской диаспоре и молодежи, речь идет о том, что молодые люди выпили - все это последствия алкоголя. Конечно, это очень прискорбно. Я сама лично звонила в разные регионы, с молодежью разговаривала. Я сама родилась и выросла в Казахстане, всю жизнь живу здесь, у меня нет другой родины. Но на моей памяти впервые произошел такой инцидент", - уточнила она.

Разбираться же легально или нелегально находились граждане Армении в РК, на ее взгляд, необходимо правоохранительным органам.

"Руководители всех этнокультурных объединений являются гражданами РК. Все члены. А те, кто приезжает, уезжает, возможно, к родственникам - это дело случая. У нас тоже казахстанцы везде ездят. Конечно, это все дело правоохранительных органов, а не компетенция этнокультурных объединений. Понятно, что это еще и работа посольства, которое должно со своими гражданами проводить работу", - считает мажилисвумен.

Кроме того, она добавила, что речи межнациональной розни в этом случае не идет.

"Межнациональной розни нет. Это некоторые волнения. Как я понимаю, есть люди, заинтересованные в том, чтобы перевести вопрос к межнациональной розни. Ее никогда не было в Казахстане, и мы надеемся, что никогда не будет. Более 140 этносов всегда проживали в Казахстане в мире и согласии, никогда не было таких случаев, правоохранительные органы уже занимаются. Вы знаете, что уже возбудили уголовное дело по межнациональной розни. Сейчас будет отслеживаться, скорее всего, все комментарии, негативное поведение все это на контроле у правоохранительных органов. Сам генеральный прокурор на контроль все это дело взял. Я думаю, что все виновные этого случая и те, кто разжигает межнациональную рознь, те, кто был задействован в этой ситуации, те, кто виновны в гибели молодого человека - будут наказаны", - выразила уверенность Микаелян.
Но, как заключила депутат, она не исключает, что ситуацией в Караганде воспользовались некие силы извне.

"Я считаю, да, кто-то воспользовался. Я не знаю кто. Но скорее всего кто-то воспользовался. Потому что у казахстанцев никогда не было такой мысли, что у нас может быть межнациональная рознь", - пояснила она.

В ночь с 31 декабря на 1 января около 4 часов утра на территории ресторана "Древний Рим" произошла групповая драка. В ней приняли участие посетители, владельцы заведения и персонал. В результате скончался один человек. В МВД РК позже рассказали, из-за чего именно произошел конфликт, он носил бытовой характер. По факту были задержаны несколько человек, восемь - поместили в ИВС, один скрылся.

Оксана Скибан, Астана

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547019900
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется единый совокупный платеж
- Пост раздора
- Полюс должен притягивать других
- Социальный маразм превратится в расизм?
- В МВД рассказали о причинах смертельной драки в ресторане Караганды
- Бывший полицейский устроил массовую аварию в Алматы
- Завершено расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "Казтелерадио"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  