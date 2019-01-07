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|"Нуршашкан", "Нур Алатау", "Нуркент" и т.п. нур-тушканы. 27 микрорайонов Алматы получили новые названия
11:13 09.01.2019
Постановление госорганов о переименовании вводится в действие в десятидневный срок.
Акимат и маслихат Алматы VІ созыва приняли совместный документ о переименовании ряда микрорайонов в городе, передает Zakon.kz.
Новые названия выглядят следующим образом:
по Алатаускому району города Алматы: микрорайон "Алғабас-1" – в микрорайон "Нұркент"; микрорайон "Алғабас-2" – в микрорайон "Ботакөз"; микрорайон "Алғабас-3" – в микрорайон "Ақмаржан"; микрорайон "Алғабас-4" – в микрорайон "Ғажайып"; микрорайон "Алғабас-5" – в микрорайон "Дарабоз"; микрорайон "Алғабас-6" – в микрорайон "Зерделі"; микрорайон "Заря востока" – в микрорайон "Шапағат"; микрорайон "Құрылысшы" – в микрорайон "Самғау"; микрорайон "Трудовик" – в микрорайон "Томирис";
по Ауэзовскому району города Алматы: микрорайон "Дубок" – в микрорайон "Шабыт"; микрорайон "Дубок-2" – в микрорайон "Атамекен"; микрорайон "Школьный" – в микрорайон "Жазира"; микрорайон "Школьный-2" – в микрорайон "Алмас"; микрорайон "Тепличный" – в микрорайон "Қуаныш";
по Бостандыкскому району города Алматы: микрорайон "Алатау" – в микрорайон "Нұр Алатау"; микрорайон "Алмаарасан" – в микрорайон "Архат";
по Бостандыкскому, Наурызбайскому районам города Алматы: микрорайон "Жайлау" – в микрорайон "Ғаламат";
по Бостандыкскому, Медеускому районам города Алматы: микрорайон "Ремизовка" – в микрорайон "Асқартау";
по Жетысускому району города Алматы: микрорайон "Дорожник" – в микрорайон "Көкмайса"; микрорайон "Первомайский" – в микрорайон "Кемел";
по Медеускому району города Алматы: микрорайон "Ақтөбе", расположенный восточнее садоводческого общества "Родник" и южнее садоводческого общества "Қорғаушы-Защитник" – в микрорайон "Шарапат"; микрорайон "Ақтөбе", расположенный севернее садоводческого общества "Горный садовод" – в микрорайон "Алтын"; микрорайон "Бутаковка" – в микрорайон "Мұзтау";
по Наурызбайскому району города Алматы: микрорайон "Алатау" – в микрорайон "Байтақ"; микрорайон "Каменка-3" – в микрорайон "Мейрам"; микрорайон "Қарағайлы-2" – в микрорайон "Дария";
по Турксибскому району города Алматы: микрорайон "Колхозшы" – в микрорайон "Нұршашқан".
Совместное постановление акимата города Алматы и решение маслихата города Алматы вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.