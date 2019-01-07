Экс-глава компании Zeromax Миродил Джалолов вышел из Ташкентской тюрьмы

11:27 09.01.2019

Экс-глава компании Zeromax, которую приписывали Гульнаре Каримовой, выпущен из СИЗО спецслужб Узбекистана



Бывший исполнительный директор компании Zeromax ("Зеромакс") Миродил Джалолов 8 января был выпущен из следственного изолятора Службы государственной безопасности Узбекистана. В тот же день он приехал к себе домой в Ташкент. Об этом сообщила его жена Фатима Джалолова, передает centralasian.org.



Ташкентской областной суд по уголовным делам отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 53-летнего Миродила Джалолова. Бывший исполнительный директор компании Zeromax ("Зеромакс") был освобожден из-под стражи в зале суда.



Несмотря на то, что Ташкентской областной суд выпустил на свободу бывшего исполнительного директора компании Zeromax ("Зеромакс"), он признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Ему назначен штраф в размере 17¸687.040 сумов (чуть более 2 тысяч долларов США).



В январе 2017 года Миродил Джалолов был освобожден из зала суда 4 января и в тот же день уехал к себе на дачу в Ташкентской области. В решении суда подчеркивалось, что Миродилу Джалолову "дано время для возмещения ущерба".



Однако в марте 2017 года Миродил Джалолов снова был арестован.



– Потому что ему не удалось возместить государству ущерб в десятки миллионов долларов, – говорил собеседник, приближенный к Джалолову.



С марта 2017 года по сегодняшний день Миродил Джалолов содержался в следственном изоляторе Службы государственной безопасности Узбекистана, которое находится на улице Гвардейской в Ташкенте.



Зарегистрированная в Швейцарии компания Zeromax ("Зеромакс") занималась бизнесом во многих отраслях узбекской промышленности, в частности, сельским хозяйством, строительством, текстильной промышленностью, транспортной логистикой, а также нефте-, газо- и золотодобычей.



В 2008 году Zeromax сообщил, что активы компании составляют 3.298 миллиардов швейцарских франков (почти 4,5 миллиарда долларов США).



В мае 2010 года деятельность компании Zeromax ("Зеромакс") в Узбекистане была приостановлена, ее имущество конфисковано в пользу государства, а счета заморожены.



Миродил Джалолов, известный в Узбекистане под именем "Одилбой", был арестован в сентябре того же года.



Активы компании Zeromax в Узбекистане были переданы государству, автозаправки UzGazOil перешли под бренд "Узбекнефтегаз".



Отметим, что ранее многие зарубежные СМИ сообщали, что истинной владелицей компании Zeromax являлась старшая дочь первого президента страны Гульнара Каримова. Компания Zeromax GmbH, задолжавшая европейским компаниям в общей сложности $ 5 млрд, 28 октября 2010 года объявила себя банкротом.