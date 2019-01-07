Памятник мудрости. Аркадаг задумался куда использовать вырытое в Каракумах озеро "Алтын Асыр"

11:30 09.01.2019

Бердымухамедов задумался о том, как использовать озеро в Каракумах



В ходе видеоселекторного совещания 7 января президент Гурбангулы Бердымухамедов затронул вопрос использования в сельском хозяйстве озера "Алтын Асыр", "где скопилось около 580 миллионов кубометров воды".



Как сообщает госинформагентство ТДХ, "президент поручил соответствующим руководителям совместно с учеными и специалистами детально изучить состояние озера "Алтын асыр", точно определить объемы воды, ее качество с целью использования для нужд сельского хозяйства, особенности сельхозкультур, выращиваемых в этом районе".



Бердымухамедов поручил подготовить предложения о возможности создания вблизи озера дайханских объединений, которые будут заниматься выращиванием овощебахчевых культур и рыбным хозяйством.



Напомним, что в августе 2018 года Гурбангулы Бердымухамедов поручил строить поселки вокруг озера "Алтын Асыр". Курирующему сферу АПК вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву было дано указание о создании на озере предприятий по переработке собранной воды и развитию рыбоводства.



Строительство искусственного водохранилища "Алтын асыр" в Каракумах началось в 2000-х годах при первом президенте Туркменистана Сапармурате Ниязове. Естественную впадину Карашор было решено заполнить коллекторно-дренажными водами Лебапа, Мары и Ахала, для чего был прорыт 800-километровый коллектор.



В результате наносов песка в коллектор постепенно изменилось его русло. Вода размыла берега и залила огромные площади, образуя озера, которые, периодически отступая, оставляют после себя засоленную мертвую землю.



Подробнее об озере читайте в статье "О печальной судьбе водохранилища "Алтын асыр".