В Монголии арестован бывший генпрокурор страны Дорлигжав. Крал по-братски

11:45 09.01.2019

Утром 8 января управление по борьбе с коррупцией Монголии арестовало экс-министра юстиции, бывшего генерального прокурора страны Д.Дорлигжава вместе с его братом Д.Баатаром, передает Монголия Сейчас.



4 года назад экс-министр юстиции Х.Тэмуужин распространил информацию о коррупционном деле в размере $4 млн на своей страничке в социальных сетях. Но до сегодняшних дней правоохранительными органами этот вопрос не был проверен.



Ранее компания "Алтан Дорнод Монголия" перечислила на банковский счет младшего брата бывшего генпрокурора Д.Дорлигжава $4 млн. Недавно директор компании "Алтан Дорнод Монголия" Т.Ганболд заявил, что в этом деле злоупотребили должностными полномочиями и было оказано давление на бизнесмена. Сам экс-министр юстиции сообщил что "$2 млн перечислили на счет его брата по ошибке".



В конце прошлого года управлением по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело в отношении Д.Дорлигжава в возможном получении взятки в крупном размере у директора компании "Алтан Дорнод Монголия" Т.Ганболда.



В своем телеинтервью в декабре прошлого года директор компании Т.Ганболд отметил: "Меня арестовали и держали в тюрьме несколько месяцев по политическим соображениям, применялся шантаж. Это правда, что я перечислил $4 млн на счет брата прокурора Д.Дорлигжава."



Таким образом, череда прошлогодних арестов бывших высокопоставленных госчиновников продолжилась и в этом году.