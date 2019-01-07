Лейтенант Хайдаров "случайно" застрелил майора Олимиена. Нарко-разборки на таджико-афганской границе

11:58 09.01.2019

Суханвар Олимиен погиб от пули своего сослуживца на таджикско-афганской границе



Шероз Хайдаров, военнослужащий погранвойск ГКНБ Таджикистан обвинен в убийстве майора Суханвара Олимиена. Оба офицера служили на посту "Бахорак" района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад). ЧП произошло в начале месяца во время операции по поиску пропавшего пастуха, которого взяла в заложники неизвестная преступная группа недалеко от линии госграницы.



Как сообщил 8 января источник Радио Озоди в прокуратуре Кулябской зоны, во время поиска похищенного пастуха Турахона Нурматова в местечке Дубеда, лейтенант Шероз Хайдаров случайно выпустил пулю в майора Суханвара Олимиена. Офицер-пограничник погиб от большой потери крови по дороге в больницу.



Шерозу Хайдарову 23 года, он уроженец Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области.



"В отношении лейтенанта Хайдаров возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.387 УК РТ - Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Согласно этой статье, нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет", - отметил источник.



Майор Суханвар Олимиен, уроженец Матчинского района, приступил к службе на посту "Бахорак" примерно четыре месяца назад. Тело погибшего офицера-пограничника после судмедэкспертизы было доставлено в Матчинский район. Суханвару Олимиену было 34 года, он был выпускником Академии Федеральной службы безопасности России.



ЧП на таджикско-афганской границе произошло на четвертый день операции по поиску 42-летнего Турахона Нурматова, жителя села Тугарак Восейского района, которого похитила некая афганская группировка недалеко от линии государственной границы.



По словам источника Радио Озоди, вооруженные афганцы перебрались на таджикскую территорию в полдень 1 января. "Чабанов было двое. Афганцы попросили у них хлеба и воды. А вечером более молодого Турахона увезли с собой", - рассказал источник. Он не сомневается, что похитители – афганские наркоконтрабандисты.



Как стало известно Радио Озоди, Турахон Нурматов работает чабаном у жителя джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин Саймуддина Курбонова, который отбывает наказание в колонии. В 2015 году Курбонов был осужден к 17 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.



По последним данным, главарь афганской группировки по имени Собир позвонил супруге Саймуддина Курбонова и заявил, что отпустит пастуха только после того, как семья Курбонова вернет долг в $30 тыс.



На таджикско-афганской границе и ранее происходили случаи, когда афганские наркоконтрабандисты либо убивали своих должников, либо забирали членов их семей или их работников в заложники, а затем требовали у родственников похищенных в качестве выкупа огромную сумму денег.