Елбасизм плюрализма. В Астане оперативно "винтят" журналистов, снимающих акции протеста

12:01 09.01.2019

В Астане полиция задержала репортера и оператора казахской редакции Азаттыка



В Астане репортера Азаттыка Оркена Жоямергена и оператора Ержана Амирханова задержала полиция. Их доставили в участковый пункт полиции и позднее отпустили.



По телефону журналист сообщил, что по пути к зданию парламента он и оператор увидели, что несколько женщин с плакатами в руках протестуют у здания правительства. По словам Жоямергена, полиция задержала его вместе с оператором после того, как последний приготовился снимать происходящее на видеокамеру. Их усадили в автомобиль и повезли в участковый пункт полиции № 13 УВД района Есиль. Участниц протеста, сообщил Жоямерген, тоже забрала полиция.



В связи с задержанием репортеру не представилось возможным разузнать цели и требования участниц акции протеста. В полиции репортеру заявили, что он и оператор были задержаны "по ошибке". При этом в полиции, сообщил Жоямерген, требовали удалить снимки с фотокамеры.



В Казахстане полиция ранее неоднократно задерживала репортеров Азаттыка, собиравшихся освещать различные акции протеста.