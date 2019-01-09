Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"

12:06 09.01.2019

Данияр Абдыкаров стал главой дирекции безопасности в аэропорту "Манас"



Данияр Абдыкаров назначен главой Дирекции авиационной безопасности и режима аэропорта "Манас". Об этом "Азаттыку" сообщили собственные источники. Эта информация уже официально подтверждена.



Сообщается, что возглавляемая Данияром Абдыкаровым дирекция будет обеспечивать авиационную безопасность и поддерживать внутренний режим.



18 июня 2018 году на основании собственного рапорта Данияр Абдыкаров был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел.



В начале 2016 года генерал-майор Данияр Абдыкаров был назначен на должность замминистра внутренних дел по оперативным делам. В парламенте и в средствах массовой информации звучало немало критики в его адрес. Незадолго до отставки стало известно, что взяв трудовой отпуск, Абдыкаров покинул страну, не получив разрешение министра. Выяснилось, что он побывал в Турции.



Источник: Азаттык уналгысы

9.01.19