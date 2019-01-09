 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.01.2019
12:39  Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке
12:38  Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:34  КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН
12:10  Аркадаг уволил первых в новом году 7 нерадивых этрапных хякимов
12:06  Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"
12:03  Клеветал на полицию. Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме
12:01  Елбасизм плюрализма. В Астане оперативно "винтят" журналистов, снимающих акции протеста
11:58  Лейтенант Хайдаров "случайно" застрелил майора Олимиена. Нарко-разборки на таджико-афганской границе
11:45  В Монголии арестован бывший генпрокурор страны Дорлигжав. Крал по-братски
11:30  Памятник мудрости. Аркадаг задумался куда использовать вырытое в Каракумах озеро "Алтын Асыр"
11:27  Экс-глава компании Zeromax Миродил Джалолов вышел из Ташкентской тюрьмы
11:19  На границе Казахстана с Кыргызстаном наведут порядок. Построят стену?
11:13  "Нуршашкан", "Нур Алатау", "Нуркент" и т.п. нур-тушканы. 27 микрорайонов Алматы получили новые названия
11:10  Ты тряси, тряси смартфон... Елбасы указал сократить рекламу
10:45  Армяне не бегут из Караганды, просто уехали на похороны, - депутатка Микаелян нагнетает спокойствие
10:43  Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"
10:07  Двум экс-мэрам Бишкека предъявлено обвинение в коррупции при строительстве школы в "Калыс-Ордо"
09:26  50% зарплаты удержат у хокимов и министров в Узбекистане за плохое продвижение инвестпроектов
07:22  Хрюшкин год... Грузины умирают от свиного гриппа
00:48  Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец Аламафруз Абдуллаев: я не звезда и не жду награды
00:46  Требование к Токио: Хотите Курилы? Отдайте ваш Хоккайдо!
00:42  Ташкентская резиденция Николая Романова, внука Николая I, снова станет музеем (фото)
Вторник, 08.01.2019
20:00  Чиновники Узбекского минобра отказались от российских учителей
17:55  В Узбекистане начался суд над экс-генпрокурором Кадыровым, обвиняемым во всех тяжких
17:52  В Кыргызстане образован Институт бизнес-омбудсмена
17:50  Звони "111". В Кыргызстане создали "штабы по пресечению насилия в отношении детей"
13:08  "Дерьмовая реформа" - лебединая песня Роскабмина Медведева
13:05  РусишПатриотишы. О "французском гражданстве" Пескова и "израильском ВНЖ" подмосковного губернатора Воробьева, - А.Иванов
13:01  Снова "задний двор" США. О новом президенте Бразилии, - Михаил Хазин
12:27  Президент Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уходит в отставку
12:13  В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм
10:25  Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе
09:19  Курды уходят за Евфрат: сирийское небо закроют для Турции?
08:04  Юная балерина из Кыргызстана Ясмин Джанботоева получила гран-при на конкурсе в Санкт-Петербурге
00:39  Забытые солдаты Империи-8. Поручик Гаврила Петелин - разрушитель Пишпека и устроитель казахстано-китайской границы
Понедельник, 07.01.2019
20:04  УзбМВД: Елка в Коканде сгорела от замыкания
20:03  Узбекских блогеров возьмут "под колпак"
19:54  "Чайка" - сдох. В центре казоблцентра Атырау сносят заброшенный VIP-поселок
19:46  "До скорой встречи". Беглый экс-премьер Бабанов обещает кыргызам скоро вернуться
19:17  В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты
19:11  Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров
19:05  Руководство Атырауского облОНО посажено в СИЗО. За взятки
19:01  В Таджикистане в Вахше нашли тело полковника Холмуродова, утонувшего в декабре
18:59  В системе МВД Узбекистана начала действовать Служба пробации
18:05  Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс
16:56  В Бишкеке митингуют за депортацию граждан Китая
16:13  В Караганде сотни протестующих казахов осадили УВД. Требуют наказать армян
15:12  Узбекская Рублевка: видео с самой богатой улицы Ташкента
15:07  Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске
15:01  "Четверых убила прикладом". Как 20-летняя девушка Мария Байда в рукопашной уничтожила взвод нацистов
14:54  Габонские "демократы" утром свергли своего президента старого коррупционера Али Бонго, но к обеду их... переловили
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"
12:06 09.01.2019

Данияр Абдыкаров стал главой дирекции безопасности в аэропорту "Манас"

Данияр Абдыкаров назначен главой Дирекции авиационной безопасности и режима аэропорта "Манас". Об этом "Азаттыку" сообщили собственные источники. Эта информация уже официально подтверждена.

Сообщается, что возглавляемая Данияром Абдыкаровым дирекция будет обеспечивать авиационную безопасность и поддерживать внутренний режим.

18 июня 2018 году на основании собственного рапорта Данияр Абдыкаров был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел.

В начале 2016 года генерал-майор Данияр Абдыкаров был назначен на должность замминистра внутренних дел по оперативным делам. В парламенте и в средствах массовой информации звучало немало критики в его адрес. Незадолго до отставки стало известно, что взяв трудовой отпуск, Абдыкаров покинул страну, не получив разрешение министра. Выяснилось, что он побывал в Турции.

Источник: Азаттык уналгысы
9.01.19

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547024760
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется единый совокупный платеж
- Пост раздора
- Полюс должен притягивать других
- Социальный маразм превратится в расизм?
- В МВД рассказали о причинах смертельной драки в ресторане Караганды
- Бывший полицейский устроил массовую аварию в Алматы
- Завершено расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "Казтелерадио"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  