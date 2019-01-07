Аркадаг уволил первых в новом году 7 нерадивых этрапных хякимов

12:10 09.01.2019

Президент уволил ряд хякимов этрапов "за допущенные в работе недостатки"



В соответствии с Указами президента Гурбангулы Бердымухамедова от 7 января:



Гурбанмухаммет Аннаев назначен хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята;



Халжан Нуржанов назначен хякимом Губадагского этрапа Дашогузского велаята. Прежний руководитель администрации этого этрапа Торегылыдж Назаров освобожден от должности за допущенные в работе недостатки;



Батыр Гылыджов, занимавший должность заместителя хякима Халачского этрапа Лебапского велаята, назначен хякимом этрапа Довлетли Лебапского велаята. Прежний руководитель администрации этого этрапа Сулейман Абдышукуров освобожден от должности за допущенные в работе недостатки;



Сохбет Аллакулыев, занимавший должность заместителя хякима города Туркменабат, назначен хякимом Койтендагского этрапа Лебапского велаята. Прежний руководитель администрации этого этрапа Ашир Курбандурдыев освобожден от должности за допущенные в работе недостатки;



Агамырат Агамырадов назначен хякимом Мургабского этрапа Марыйского велаята. Прежний руководитель администрации этого этрапа Бабаджан Алланазаров освобожден от должности за допущенные в работе недостатки.



В соответствии с постановлениями президента:



заместитель хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята Айдогды Нургелдиев освобожден от временного исполнения обязанностей хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята;



Деркар Ильмядов назначен заместителем хякима этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята;



Нурягды Яздурдыев освобожден от должности заместителя хякима этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята за допущенные в работе недостатки;



Джуманазар Машарипов назначен заместителем хякима Халачского этрапа Лебапского велаята;



Байрам Ачилов назначен заместителем хякима города Туркменабат Лебапского велаята;



Фуркат Бурханов назначен заместителем хякима города Туркменабат Лебапского велаята;



Батыр Ибрагимов освобожден от должности заместителя хякима города Туркменабат Лебапского велаята за допущенные в работе недостатки.