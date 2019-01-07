КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН

12:34 09.01.2019

Казахстан получил право готовить миротворцев стран-членов ООН



Казахстанский учебный центр "Партнерство во имя мира" (КАЗЦЕНТ) получил от Организации Объединенных Наций сертификаты и право подготовки миротворцев со всего мира на курсах "Защита гражданского населения" и "Штабные офицеры ООН" для участия в международных миротворческих операциях.

Документы о признании соответствия стандартам ООН миротворческих курсов, разработанных казахстанскими инструкторами и проводимыми на базе КАЗЦЕНТа, подписал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.



Сертификации курсов предшествовало тщательное и длительное изучение методики подготовки миротворцев в Казахстане, а также визит в Алматы в декабре 2018 года представителя Департаментом ООН по операциям по поддержанию мира подполковника Саиду Тафида, который провел проверку материально-технической базы КАЗЦЕНТа, уровня подготовки инструкторов и оценил содержание и соответствие учебных программ стандартам ООН.

КАЗЦЕНТ является единственным в регионе полноправным членом Международной ассоциации центров миротворческой подготовки.

Курсы КАЗЦЕНТа проводятся для подготовки миротворцев к работе в многонациональных штабах в миссиях ООН. Неотъемлемой частью подготовки является ознакомление с основами, принципами и задачами миротворческой деятельности. Большое внимание при подготовке миротворцев уделяется вопросам защиты гражданского населения, разъяснению порядка и особенностей операций ООН по поддержанию мира. Многие выпускники КАЗЦЕНТа занимали впоследствии руководящие должности в миротворческих миссиях, в т.ч. командирами баз миротворцев в Миссии ООН по проведению референдума в отношении Западной Сахары, начальниками учебного отдела штаба этой миссии.



Благодаря активной и успешной двухлетней работе в Совете Безопасности ООН в октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав Временных сил ООН в Ливане, многие из которых прошли подготовку в КАЗЦЕНТе.

В декабре прошлого года к казахстанским миротворцам присоединилась женщина-офицер майор Шолпан Тауишова.