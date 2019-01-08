Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов

12:38 09.01.2019

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 08.01.2019



Трамп против демократического большинства палаты представителей



Разразившийся в США в конце 2018 года скандал с "частичным закрытием правительства" или, как еще это называют, временным прекращением финансирования федерального правительства (shutdown) перевалил через новогодние праздники и продолжает развиваться.



Смысл этого очередного конфликта Дональда Трампа с его оппонентами заключается в том, что демократическое большинство палаты представителей Конгресса заблокировало финансирование строительства стены на мексиканской границе стоимостью более пяти с половиной миллиардов долларов, а президент в отместку использовал свои полномочия для прекращения финансирования части федеральных учреждений и организаций. С 22 декабря 2018 года не получают денег в полном объеме около 25% федеральных учреждений. Среди них министерство внутренней безопасности, министерство юстиции, министерство строительства, министерство сельского хозяйства, министерство торговли, МВД, министерство финансов.



800 тыс. сотрудников лишились зарплаты и отправлены в бесплатные отпуска. У обычных американцев это, естественно, вызывает недовольство. Под угрозой их способность платить взносы по кредитам, оплачивать образование детей, получать медицинское обслуживание, даже нормально питаться.



Американский профсоюз работников, имеющих сертифицированную квалификацию, в котором состоят 400 тыс. членов, подал в суд иск на администрацию Трампа за нарушение закона "О справедливых трудовых стандартах". Недофинансируются городские службы и обслуживание национальных парков. Тормозится уборка мусора, обслуживание общественных туалетов и другой уличный сервис.



Если невыплаты продолжатся до февраля, это отразится на возможности малоимущих американцев получать бесплатные продукты питания. Существующая в США Федеральная программа дополнительного питания (The Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) занимается распределением продуктовых талонов малоимущим слоям населения. Более 19 миллионов домохозяйств получают в США продуктовые талоны. За счет таких талонов питаются 39 миллионов человек. В частности, в эту программу включены 1.4 миллиона ветеранов, которые пострадают в первую очередь.



Каждое домохозяйство получает в среднем 245.28 долларов в месяц. Ежемесячный бюджет SNAP составляет 4.8 млрд. долларов. Программа уже попала под сокращение, на февраль у SNAP остается только 3 млрд. долл. В результате администрация SNAP будет вынуждена уволить около 95% служащих. А если власть имущие в Америке и в марте не найдут выхода из тупика, Федеральная программа дополнительного питания будет прекращена.



Сенатор от демократической партии Карен Бэсс (Karen Bass) заявила в интервью NBC News: "Если невыплаты продолжатся, мы будем иметь буквально миллионы людей, которым не будет хватать средств на еду".



Прекращение финансирования SNAP ударит и по торговле, так как получатели продуктовых талонов привязаны к определенным магазинам и перестанут быть их клиентами. Еще одной жертвой прекращения финансирования станет бизнес, обеспечивающий изготовление продукции, отпускаемой по продуктовым талонам. Он лишается весьма существенной статьи доходов.



Прекращены также выплаты индейским резервациям. Федеральные деньги были основной статьей дохода ряда индейских племен.



Однако Дональд Трамп заявляет, что он готов продолжать политику частичного закрытия правительства сколь угодно долго, пока не получит средства на строительство стены. Больше того: Трамп выразил готовность ввести чрезвычайное положение в США: в этом случае он смог бы, согласно конституции, воспользоваться бюджетом Пентагона для выделения денег на возведение стены с Мексикой без согласия Конгресса. Правда, здесь на пути президента может встать Верховный суд. Например, когда президент Трумэн попытался объявить чрезвычайное положение, чтобы под предлогом войны в Корее национализировать сталелитейную промышленность, Верховный суд постановил, что у президента такого права нет.



Конфликт между Трампом и его оппонентами имеет и моральный аспект. Американский президент выполняет свое предвыборное обещание построить на границе с Мексикой разделительную стену, которая остановит потоки мигрантов из Латинской Америки, в первую очередь из Мексики. Это, по его убеждению, кардинально улучшит социальную и криминальную обстановку в стране, не допустит наводнения юга США выходцами из Латинской Америки. Противники президента считают такой способ борьбы с наплывом мигрантов негуманным, напирая на необходимость соблюдения прав человека.



Трамп запросил на строительство стены 5,6 млрд. долларов, Сенат одобрил только 1,3 млрд. Перспектив "полюбовного" решения конфликта пока не видно.



Между тем невыплаты федеральным учреждениям длятся уж третью неделю и грозят стать причиной общенационального кризиса. В оценке причин сложившегося положения Америка расколота. Опросы Reuters/Ipsos показывают, что около 50% населения США считают виноватым в кризисе президента, а 32% – демократическое большинство в палате представителей.



Так или иначе, если shutdown в Америке затянется, впору будет вспомнить русскую поговорку о панах, которые дерутся, и о холопах, у которых при этом чубы трещат.