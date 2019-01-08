 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.01.2019
12:39  Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке
12:38  Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:34  КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН
12:10  Аркадаг уволил первых в новом году 7 нерадивых этрапных хякимов
12:06  Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"
12:03  Клеветал на полицию. Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме
12:01  Елбасизм плюрализма. В Астане оперативно "винтят" журналистов, снимающих акции протеста
11:58  Лейтенант Хайдаров "случайно" застрелил майора Олимиена. Нарко-разборки на таджико-афганской границе
11:45  В Монголии арестован бывший генпрокурор страны Дорлигжав. Крал по-братски
11:30  Памятник мудрости. Аркадаг задумался куда использовать вырытое в Каракумах озеро "Алтын Асыр"
11:27  Экс-глава компании Zeromax Миродил Джалолов вышел из Ташкентской тюрьмы
11:19  На границе Казахстана с Кыргызстаном наведут порядок. Построят стену?
11:13  "Нуршашкан", "Нур Алатау", "Нуркент" и т.п. нур-тушканы. 27 микрорайонов Алматы получили новые названия
11:10  Ты тряси, тряси смартфон... Елбасы указал сократить рекламу
10:45  Армяне не бегут из Караганды, просто уехали на похороны, - депутатка Микаелян нагнетает спокойствие
10:43  Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"
10:07  Двум экс-мэрам Бишкека предъявлено обвинение в коррупции при строительстве школы в "Калыс-Ордо"
09:26  50% зарплаты удержат у хокимов и министров в Узбекистане за плохое продвижение инвестпроектов
07:22  Хрюшкин год... Грузины умирают от свиного гриппа
00:48  Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец Аламафруз Абдуллаев: я не звезда и не жду награды
00:46  Требование к Токио: Хотите Курилы? Отдайте ваш Хоккайдо!
00:42  Ташкентская резиденция Николая Романова, внука Николая I, снова станет музеем (фото)
Вторник, 08.01.2019
20:00  Чиновники Узбекского минобра отказались от российских учителей
17:55  В Узбекистане начался суд над экс-генпрокурором Кадыровым, обвиняемым во всех тяжких
17:52  В Кыргызстане образован Институт бизнес-омбудсмена
17:50  Звони "111". В Кыргызстане создали "штабы по пресечению насилия в отношении детей"
13:08  "Дерьмовая реформа" - лебединая песня Роскабмина Медведева
13:05  РусишПатриотишы. О "французском гражданстве" Пескова и "израильском ВНЖ" подмосковного губернатора Воробьева, - А.Иванов
13:01  Снова "задний двор" США. О новом президенте Бразилии, - Михаил Хазин
12:27  Президент Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уходит в отставку
12:13  В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм
10:25  Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе
09:19  Курды уходят за Евфрат: сирийское небо закроют для Турции?
08:04  Юная балерина из Кыргызстана Ясмин Джанботоева получила гран-при на конкурсе в Санкт-Петербурге
00:39  Забытые солдаты Империи-8. Поручик Гаврила Петелин - разрушитель Пишпека и устроитель казахстано-китайской границы
Понедельник, 07.01.2019
20:04  УзбМВД: Елка в Коканде сгорела от замыкания
20:03  Узбекских блогеров возьмут "под колпак"
19:54  "Чайка" - сдох. В центре казоблцентра Атырау сносят заброшенный VIP-поселок
19:46  "До скорой встречи". Беглый экс-премьер Бабанов обещает кыргызам скоро вернуться
19:17  В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты
19:11  Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров
19:05  Руководство Атырауского облОНО посажено в СИЗО. За взятки
19:01  В Таджикистане в Вахше нашли тело полковника Холмуродова, утонувшего в декабре
18:59  В системе МВД Узбекистана начала действовать Служба пробации
18:05  Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс
16:56  В Бишкеке митингуют за депортацию граждан Китая
16:13  В Караганде сотни протестующих казахов осадили УВД. Требуют наказать армян
15:12  Узбекская Рублевка: видео с самой богатой улицы Ташкента
15:07  Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске
15:01  "Четверых убила прикладом". Как 20-летняя девушка Мария Байда в рукопашной уничтожила взвод нацистов
14:54  Габонские "демократы" утром свергли своего президента старого коррупционера Али Бонго, но к обеду их... переловили
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:38 09.01.2019

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 08.01.2019

Трамп против демократического большинства палаты представителей

Разразившийся в США в конце 2018 года скандал с "частичным закрытием правительства" или, как еще это называют, временным прекращением финансирования федерального правительства (shutdown) перевалил через новогодние праздники и продолжает развиваться.

Смысл этого очередного конфликта Дональда Трампа с его оппонентами заключается в том, что демократическое большинство палаты представителей Конгресса заблокировало финансирование строительства стены на мексиканской границе стоимостью более пяти с половиной миллиардов долларов, а президент в отместку использовал свои полномочия для прекращения финансирования части федеральных учреждений и организаций. С 22 декабря 2018 года не получают денег в полном объеме около 25% федеральных учреждений. Среди них министерство внутренней безопасности, министерство юстиции, министерство строительства, министерство сельского хозяйства, министерство торговли, МВД, министерство финансов.

800 тыс. сотрудников лишились зарплаты и отправлены в бесплатные отпуска. У обычных американцев это, естественно, вызывает недовольство. Под угрозой их способность платить взносы по кредитам, оплачивать образование детей, получать медицинское обслуживание, даже нормально питаться.

Американский профсоюз работников, имеющих сертифицированную квалификацию, в котором состоят 400 тыс. членов, подал в суд иск на администрацию Трампа за нарушение закона "О справедливых трудовых стандартах". Недофинансируются городские службы и обслуживание национальных парков. Тормозится уборка мусора, обслуживание общественных туалетов и другой уличный сервис.

Если невыплаты продолжатся до февраля, это отразится на возможности малоимущих американцев получать бесплатные продукты питания. Существующая в США Федеральная программа дополнительного питания (The Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) занимается распределением продуктовых талонов малоимущим слоям населения. Более 19 миллионов домохозяйств получают в США продуктовые талоны. За счет таких талонов питаются 39 миллионов человек. В частности, в эту программу включены 1.4 миллиона ветеранов, которые пострадают в первую очередь.

Каждое домохозяйство получает в среднем 245.28 долларов в месяц. Ежемесячный бюджет SNAP составляет 4.8 млрд. долларов. Программа уже попала под сокращение, на февраль у SNAP остается только 3 млрд. долл. В результате администрация SNAP будет вынуждена уволить около 95% служащих. А если власть имущие в Америке и в марте не найдут выхода из тупика, Федеральная программа дополнительного питания будет прекращена.

Сенатор от демократической партии Карен Бэсс (Karen Bass) заявила в интервью NBC News: "Если невыплаты продолжатся, мы будем иметь буквально миллионы людей, которым не будет хватать средств на еду".

Прекращение финансирования SNAP ударит и по торговле, так как получатели продуктовых талонов привязаны к определенным магазинам и перестанут быть их клиентами. Еще одной жертвой прекращения финансирования станет бизнес, обеспечивающий изготовление продукции, отпускаемой по продуктовым талонам. Он лишается весьма существенной статьи доходов.

Прекращены также выплаты индейским резервациям. Федеральные деньги были основной статьей дохода ряда индейских племен.

Однако Дональд Трамп заявляет, что он готов продолжать политику частичного закрытия правительства сколь угодно долго, пока не получит средства на строительство стены. Больше того: Трамп выразил готовность ввести чрезвычайное положение в США: в этом случае он смог бы, согласно конституции, воспользоваться бюджетом Пентагона для выделения денег на возведение стены с Мексикой без согласия Конгресса. Правда, здесь на пути президента может встать Верховный суд. Например, когда президент Трумэн попытался объявить чрезвычайное положение, чтобы под предлогом войны в Корее национализировать сталелитейную промышленность, Верховный суд постановил, что у президента такого права нет.

Конфликт между Трампом и его оппонентами имеет и моральный аспект. Американский президент выполняет свое предвыборное обещание построить на границе с Мексикой разделительную стену, которая остановит потоки мигрантов из Латинской Америки, в первую очередь из Мексики. Это, по его убеждению, кардинально улучшит социальную и криминальную обстановку в стране, не допустит наводнения юга США выходцами из Латинской Америки. Противники президента считают такой способ борьбы с наплывом мигрантов негуманным, напирая на необходимость соблюдения прав человека.

Трамп запросил на строительство стены 5,6 млрд. долларов, Сенат одобрил только 1,3 млрд. Перспектив "полюбовного" решения конфликта пока не видно.

Между тем невыплаты федеральным учреждениям длятся уж третью неделю и грозят стать причиной общенационального кризиса. В оценке причин сложившегося положения Америка расколота. Опросы Reuters/Ipsos показывают, что около 50% населения США считают виноватым в кризисе президента, а 32% – демократическое большинство в палате представителей.

Так или иначе, если shutdown в Америке затянется, впору будет вспомнить русскую поговорку о панах, которые дерутся, и о холопах, у которых при этом чубы трещат.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547026680
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется единый совокупный платеж
- Пост раздора
- Полюс должен притягивать других
- Социальный маразм превратится в расизм?
- В МВД рассказали о причинах смертельной драки в ресторане Караганды
- Бывший полицейский устроил массовую аварию в Алматы
- Завершено расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "Казтелерадио"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  