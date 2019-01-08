Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке

12:39 09.01.2019

Автор: Гульшайыр Бакирова



Марал радиосу

8 января 2019



Четыре компании выразили заинтересованность в установке станции по проверке качества воздуха в Бишкеке, информирует портал госзакупок.



Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства объявило конкурс на приобретение и установку автоматических станций мониторинга качества воздуха за 38 миллионов сомов.



TOO "Дистрилаб" предложило установить такую станцию за 36,4 миллиона сомов, ОсОО "Капитал УНИ" – за 36,5 миллиона сомов, ТОО "Проманалит" – за 33,9 миллиона сомов, а ТОО "Интертек Казсервис" – за 33,6 миллиона сомов.



Отметим, автоматические станции будут установлены в целях улучшения экологической ситуации в Бишкеке и мониторинга состояния атмосферного воздуха.



Источник: maralfm.kg