 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.01.2019
16:20  Дональд Трамп между Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, - В.Павленко
16:17  Затишье перед бурей? К полит-итогам 2018-го, - СП
16:03  Трамп собрался ввести ЧП в США. Что это такое?
12:39  Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке
12:38  Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:34  КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН
12:10  Аркадаг уволил первых в новом году 7 нерадивых этрапных хякимов
12:06  Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"
12:03  Клеветал на полицию. Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме
12:01  Елбасизм плюрализма. В Астане оперативно "винтят" журналистов, снимающих акции протеста
11:58  Лейтенант Хайдаров "случайно" застрелил майора Олимиена. Нарко-разборки на таджико-афганской границе
11:45  В Монголии арестован бывший генпрокурор страны Дорлигжав. Крал по-братски
11:30  Памятник мудрости. Аркадаг задумался куда использовать вырытое в Каракумах озеро "Алтын Асыр"
11:27  Экс-глава компании Zeromax Миродил Джалолов вышел из Ташкентской тюрьмы
11:19  На границе Казахстана с Кыргызстаном наведут порядок. Построят стену?
11:13  "Нуршашкан", "Нур Алатау", "Нуркент" и т.п. нур-тушканы. 27 микрорайонов Алматы получили новые названия
11:10  Ты тряси, тряси смартфон... Елбасы указал сократить рекламу
10:45  Армяне не бегут из Караганды, просто уехали на похороны, - депутатка Микаелян нагнетает спокойствие
10:43  Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"
10:07  Двум экс-мэрам Бишкека предъявлено обвинение в коррупции при строительстве школы в "Калыс-Ордо"
09:26  50% зарплаты удержат у хокимов и министров в Узбекистане за плохое продвижение инвестпроектов
07:22  Хрюшкин год... Грузины умирают от свиного гриппа
00:48  Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец Аламафруз Абдуллаев: я не звезда и не жду награды
00:46  Требование к Токио: Хотите Курилы? Отдайте ваш Хоккайдо!
00:42  Ташкентская резиденция Николая Романова, внука Николая I, снова станет музеем (фото)
Вторник, 08.01.2019
20:00  Чиновники Узбекского минобра отказались от российских учителей
17:55  В Узбекистане начался суд над экс-генпрокурором Кадыровым, обвиняемым во всех тяжких
17:52  В Кыргызстане образован Институт бизнес-омбудсмена
17:50  Звони "111". В Кыргызстане создали "штабы по пресечению насилия в отношении детей"
13:08  "Дерьмовая реформа" - лебединая песня Роскабмина Медведева
13:05  РусишПатриотишы. О "французском гражданстве" Пескова и "израильском ВНЖ" подмосковного губернатора Воробьева, - А.Иванов
13:01  Снова "задний двор" США. О новом президенте Бразилии, - Михаил Хазин
12:27  Президент Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уходит в отставку
12:13  В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм
10:25  Талибы и американцы анонсировали новый раунд переговоров в Дохе
09:19  Курды уходят за Евфрат: сирийское небо закроют для Турции?
08:04  Юная балерина из Кыргызстана Ясмин Джанботоева получила гран-при на конкурсе в Санкт-Петербурге
00:39  Забытые солдаты Империи-8. Поручик Гаврила Петелин - разрушитель Пишпека и устроитель казахстано-китайской границы
Понедельник, 07.01.2019
20:04  УзбМВД: Елка в Коканде сгорела от замыкания
20:03  Узбекских блогеров возьмут "под колпак"
19:54  "Чайка" - сдох. В центре казоблцентра Атырау сносят заброшенный VIP-поселок
19:46  "До скорой встречи". Беглый экс-премьер Бабанов обещает кыргызам скоро вернуться
19:17  В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты
19:11  Локомотивы Евросоюза на трудном пути. Кризис, из которого нет выхода? - П.Искендеров
19:05  Руководство Атырауского облОНО посажено в СИЗО. За взятки
19:01  В Таджикистане в Вахше нашли тело полковника Холмуродова, утонувшего в декабре
18:59  В системе МВД Узбекистана начала действовать Служба пробации
18:05  Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс
16:56  В Бишкеке митингуют за депортацию граждан Китая
16:13  В Караганде сотни протестующих казахов осадили УВД. Требуют наказать армян
15:12  Узбекская Рублевка: видео с самой богатой улицы Ташкента
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп собрался ввести ЧП в США. Что это такое?
16:03 09.01.2019

Что такое чрезвычайное положение в США?

Соединенные Штаты все время переживают ЧП, и не одно, а сразу тридцать

Политический кризис с остановкой деятельности четверти правительства в США продолжается. Чем дальше, тем более привлекательным выходом для обеих сторон конфликта кажется объявление Дональдом Трампом чрезвычайного положения в отношении миграционного кризиса на границе с Мексикой. Согласно мнению ряда юристов, такой политический маневр позволит президенту США выделить средства и ресурсы на постройку стены на южной границе Штатов в обход одобрения конгресса. А это, в свою очередь, снимет с повестки дня то, что стало камнем преткновения, породившим остановку правительства - проблему включения дополнительной статьи расходов на стену в бюджет на следующий год.

Кроме того, такое развитие событий не влечет для хозяина Овального кабинета никаких отрицательных последствий. По закону ЧП истекает по прошествии одного года в случае, если президент его не продлит, или же оно может быть отменено решением обеих палат парламента, чего не произойдет, пока республиканцы контролируют сенат. Все что могут предпринять противники Трампа, это подать в суд иск о незаконности конкретного применения чрезвычайных полномочий. Только вот этот длительный процесс не сможет непосредственно остановить постройку стены, скорее всего, закончится через пару лет отклонением иска в склоняющемся в сторону консерватизма Верховном суде, а каждая волна новостей будет напоминать сторонникам Трампа о его героическом заступничестве за суверенитет Америки.

Однако, внешнего наблюдателя, особенно живущего в реалиях постсоветских государств, может сбить с толку само понятие чрезвычайного положения. И тут есть что пояснить в преддверии заполнения медиапространства кричащими заголовками в стиле: "в США объявлено ЧП" и "Трамп довел Америку до чрезвычайной ситуации".

В отличие от нашего понимания ЧП как некоей выходящей за рамки обыденного и затрагивающей каждого гражданина проблемы государственного масштаба, в Штатах чрезвычайное положение понимают весьма прагматично: как узаконенную форму получения президентом дополнительных полномочий. Если конгресс не против, то ЧП может быть объявлено по самому широкому спектру вопросов, о многих из которых рядовые американцы имеют весьма туманное представление.

Так, по данным, собранным агентством "ЭйБиСиНьюс", на данный момент в США действует тридцать одно положение о ЧП. В этом списке встречаются и положения о противодействии терроризму, и санкции против Ирана и КНДР, и такие непосредственно опасные для каждого американца проблемы как нарушение демократического процесса в Белоруссии. При этом американские президенты, как это часто бывает с представителями власти, не спешат расставаться с полномочиями, и многие ЧП продлеваются ежегодно многие десятилетия. Так, наиболее продолжительное "чрезвычайное положение", терзающее США на сегодняшний день, - это объявленная в 1979 году заморозка иранских государственных активов…

Медиагигант CNN приводит данные, согласно которым:
президент Клинтон за свои 8 лет у власти ввел 17 "ЧП";
Джордж Буш младший - 12 "ЧП";
А Барак Обама - 13.

Так что Дональду Трампу с его скромным счетом в три "ЧП" еще есть куда расти.

Таким образом, разрешение кризиса с финансированием Великой Мексиканской стены Трампа через объявление чрезвычайного положения является лишь продуманным и относительно оригинальным политическим маневром, но никак не может быть истолковано как беспрецедентный политический ход или как решительный шаг в сторону узурпации власти.

Правовая система США невероятна запутана, и за высокими словами нередко скрываются достаточно банальные идеи. В то же время "система сдержек и противовесов", воспетая американским обществознанием, продолжает работать исправно - как и прежде, легче всего в ней ничего не делать.

Иван Кузнецов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547038980
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется единый совокупный платеж
- Пост раздора
- Полюс должен притягивать других
- Социальный маразм превратится в расизм?
- В МВД рассказали о причинах смертельной драки в ресторане Караганды
- Бывший полицейский устроил массовую аварию в Алматы
- Завершено расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "Казтелерадио"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  