Трамп собрался ввести ЧП в США. Что это такое?

16:03 09.01.2019

Что такое чрезвычайное положение в США?



Соединенные Штаты все время переживают ЧП, и не одно, а сразу тридцать



Политический кризис с остановкой деятельности четверти правительства в США продолжается. Чем дальше, тем более привлекательным выходом для обеих сторон конфликта кажется объявление Дональдом Трампом чрезвычайного положения в отношении миграционного кризиса на границе с Мексикой. Согласно мнению ряда юристов, такой политический маневр позволит президенту США выделить средства и ресурсы на постройку стены на южной границе Штатов в обход одобрения конгресса. А это, в свою очередь, снимет с повестки дня то, что стало камнем преткновения, породившим остановку правительства - проблему включения дополнительной статьи расходов на стену в бюджет на следующий год.



Кроме того, такое развитие событий не влечет для хозяина Овального кабинета никаких отрицательных последствий. По закону ЧП истекает по прошествии одного года в случае, если президент его не продлит, или же оно может быть отменено решением обеих палат парламента, чего не произойдет, пока республиканцы контролируют сенат. Все что могут предпринять противники Трампа, это подать в суд иск о незаконности конкретного применения чрезвычайных полномочий. Только вот этот длительный процесс не сможет непосредственно остановить постройку стены, скорее всего, закончится через пару лет отклонением иска в склоняющемся в сторону консерватизма Верховном суде, а каждая волна новостей будет напоминать сторонникам Трампа о его героическом заступничестве за суверенитет Америки.



Однако, внешнего наблюдателя, особенно живущего в реалиях постсоветских государств, может сбить с толку само понятие чрезвычайного положения. И тут есть что пояснить в преддверии заполнения медиапространства кричащими заголовками в стиле: "в США объявлено ЧП" и "Трамп довел Америку до чрезвычайной ситуации".



В отличие от нашего понимания ЧП как некоей выходящей за рамки обыденного и затрагивающей каждого гражданина проблемы государственного масштаба, в Штатах чрезвычайное положение понимают весьма прагматично: как узаконенную форму получения президентом дополнительных полномочий. Если конгресс не против, то ЧП может быть объявлено по самому широкому спектру вопросов, о многих из которых рядовые американцы имеют весьма туманное представление.



Так, по данным, собранным агентством "ЭйБиСиНьюс", на данный момент в США действует тридцать одно положение о ЧП. В этом списке встречаются и положения о противодействии терроризму, и санкции против Ирана и КНДР, и такие непосредственно опасные для каждого американца проблемы как нарушение демократического процесса в Белоруссии. При этом американские президенты, как это часто бывает с представителями власти, не спешат расставаться с полномочиями, и многие ЧП продлеваются ежегодно многие десятилетия. Так, наиболее продолжительное "чрезвычайное положение", терзающее США на сегодняшний день, - это объявленная в 1979 году заморозка иранских государственных активов…



Медиагигант CNN приводит данные, согласно которым:

президент Клинтон за свои 8 лет у власти ввел 17 "ЧП";

Джордж Буш младший - 12 "ЧП";

А Барак Обама - 13.



Так что Дональду Трампу с его скромным счетом в три "ЧП" еще есть куда расти.



Таким образом, разрешение кризиса с финансированием Великой Мексиканской стены Трампа через объявление чрезвычайного положения является лишь продуманным и относительно оригинальным политическим маневром, но никак не может быть истолковано как беспрецедентный политический ход или как решительный шаг в сторону узурпации власти.



Правовая система США невероятна запутана, и за высокими словами нередко скрываются достаточно банальные идеи. В то же время "система сдержек и противовесов", воспетая американским обществознанием, продолжает работать исправно - как и прежде, легче всего в ней ничего не делать.



Иван Кузнецов